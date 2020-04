Putin ja Stalin kirkon koristeeksi Moskovassa – tällainen on Venäjän armeijan uusi jättikatedraali

Kirkkoon suunnitellussa mosaiikissa on presidentti Vladimir Putinin lisäksi kuvattuna muitakin Venäjän johdon merkkihenkilöitä, jotka päättivät Krimin niemimaan valtauksesta Ukrainalta keväällä 2014.

Venäjällä on noussut kohu voitonpäiväksi valmistuvasta asevoimien pääkirkosta, jonka mosaiikit ylistävät sekä Josif Stalinia että Vladimir Putinin suorittamaa Krimin valtausta.

Reilun 50 kilometrin päähän Moskovan keskustasta on noussut pikavauhtia jättimäinen kirkko, josta tulee Venäjän asevoimien uusi pääkatedraali.

Maastovärisävyinen ja kultakupolinen kirkko on rakennettu vain puolessatoista vuodessa Patriot-puistoon, joka sijaitsee Moskovan ulkopuolella Kubinkassa.

Kirkon viralliset esittelysivut löytyvät tästä linkistä. Isänmaallisen patrioottipuiston englanninkielisille sivuille pääset tästä linkistä.

Kirkosta nousi vastikään Venäjällä kohu, kun Mihail Hodorkovskin rahoittama MBH-media kertoi kuvien kera kirkkoon suunnitelluista mosaiikeista.

Suuren isänmaallisen sodan voittoa juhlistavassa mosaiikissa huomio kiinnittyy Josif Stalinin kuvaan, jota sotilaat kantavat Punaisella torilla.

Yhdessä mosaiikissa on kuvattuna suuren isänmaallisen sodan voitonparaati Punaisella torilla vuonna 1945 eli 75 vuotta sitten Adolf Hitleristä saadun voiton kunniaksi.

Mosaiikissa pääosassa ovat neuvostoliittolaiset upseerit ja sotilaat, mutta silti huomio kiinnittyy Josif Stalinin muotokuvaan, jota sotilaat kantavat päänsä yläpuolelle nostettuna.

Krimin laitonta valtausta ylistävään mosaiikkiin on tulossa myös teksti Krim on meidän. Kuvassa mosaiikki keskeneräisenä.

Toinen mosaiikki on omistettu puolestaan Venäjän vuonna 2014 suorittamalle Krimin miehitykselle tekstillä Krim on meidän.

Mosaiikin etualalla on kuvattuna Venäjän erikoisjoukkojen sotilaita eli niin kutsuttuja pieniä vihreitä miehiä, mutta tässä asetelmassa huomio kiinnittyy puolestaan presidentti Vladimir Putiniin ja joukkoon muita nykyisiä venäläisiä poliitikkoja ja virkamiehiä.

Venäjällä monet ovat ihmetelleet, millä perusteella Stalin ansaitsee paikkansa kirkossa kaikkien omaan kansaansa kohdistuneiden veritöidensä jälkeen.

On myös kummasteltu, millä perusteella istuva presidentti Putin soveltuu kirkon koristeeksi, varsinkin kun ylistämisen aihe on kansainvälisesti laittomaksi tuomittu Krimin niemimaan valtaus Ukrainalta.

Venäjän asevoimien pääkatedraali on noussut pikavauhdilla Patriot-puistoon Moskovan ulkopuolelle.

Venäjän asevoimille omistettu jättikirkko on ulkoa tummasävyinen maastovärityksen tyyliin, mutta kupolit loistavat kirkkaan kultaisina.

Kun tieto kirkkoon suunnitellusta mosaiikista levisi Venäjän julkisuudessa, alkoi monenlainen selittely.

Ensin Putin-Stalin-mosaiikin tulo kirkkoon myönnettiin, mutta sitten siitä oltiin tietämättömiä jopa Kremlissä, minkä jälkeen sen sopivuutta tutkittiin kirkon omassa piirissä.

Välillä mosaiikin tulo kirkkoon ehdittiin jopa kiistää ja sen väitettiin olleen vain yksi ehdotelma, mutta sitten taas toisaalla sen tulosta uutisoitiin varmana asiana.

Lopullinen asianlaita paljastunee vasta toukokuun 9. päivänä eli voitonpäivänä. Kirkon avajaisia on määrä viettää tuolloin Putinin johdolla, ellei koronavirus pakota siirtämään tätäkin juhlaa myöhempään ajankohtaan.

Katedraalin sisälle tulee runsaasti mosaiikkeja, joissa kuvataan Venäjän ja Neuvostoliiton armeijan sotamenestystä vuosisatojen varrelta.

Venäjän ortodoksikirkon taiteesta, arkkitehtuurista ja restauroinnista vastaavan asiantuntijaneuvoston puheenjohtaja, ylipappi Leonid Kalinin kertoi uutistoimisto Tassille, että Putinia ja Stalinia esittävien mosaiikkien tulo kirkkoon on todettu asianmukaiseksi.

– Kuvaelmassa nimeltä ”Krimin veretön uudelleenliittäminen” on kuvattuna ne henkilöt, jotka tekivät suoranaisesti päätökset Krimin liittämisestä. Ja kuvaelma nimeltä ”Voitonparaati” on puolestaan laadittu autenttisten valokuvien pohjalta. Siinä taka-alalla on taulussa kuvattuna Neuvostoliiton armeijan vuosien 1941-1945 ylipäällikkö Josif Stalin. Taideneuvosto pitää näitä kuvaelmia täysin asianmukaisina, sillä ne kuvastavat historiallista totuutta, josta ei voi ottaa pois yksittäisiä sivuja, Kalinin sanoi.

Krimin valtausta esittävään mosaiikkiin on tulossa julkisuuteen annettujen kuvien perusteella Putinin lisäksi myös Venäjän puolustusministerin Sergei Shoigun, liittoneuvoston puhemiehen Valentina Matvijenkon, Venäjän asevoimien komentajan Valeri Gerasimovin ja turvallisuuspalvelu FSB:n johtajan Aleksandr Bortnikovin hahmot.

Lisää kuvia kirkosta ja mosaiikeista löytyy Komsomolskaja Pravdan artikkelista, sivustolta Voennye sanatorii ja Khpg.org-sivustolta.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi kohun noustua, ettei hän ollut tietoinen koko mosaiikista eikä sitä ollut sovittu etukäteen Putinin kanssa.

Myöhemmin Peskov ilmoitti kertoneensa Putinille asiasta ja hän kuvaili tämän reaktiota RBK:n mukaan näin:

– Kun hänelle kerrottiin asiasta, hän hymyili ja sanoi: Jonain päivänä kiitolliset jälkipolvet antavat arvion meidän ansioistamme, mutta vielä sen tekeminen on aikaista.

Putinin monimerkityksellistä sitaattia on sittemmin tulkittu jopa niin, että presidentti ei haluaisi omaa kuvaansa kirkkoon ja että koko mosaiikki saatettaisiin perua.

Toisaalla kuitenkin puhutaan mosaiikin tulosta yhä varmana asiana, sillä eihän Putin sitä myöskään selväsanaisesti torjunut.

Venäjän asevoimien uuden pääkatedraalin kirkkoherra, piispa Stefan ilmoitti myöhemmin, että kirkon taiteellinen neuvosto tulee tekemään mosaiikista lopullisen päätöksen.

– Uskon, että se (neuvosto) kuuntelee presidenttiä, piispa sanoi RBK-lehden mukaan.

Kirkon yhteyteen on tulossa myös niin kutsuttu Muistojen tie, jonne kerätään toisessa maailmansodassa kaatuneiden tai kadonneiden neuvostosotilaiden kuvia ja filmimateriaalia sodasta. Myös siellä on esillä videoita, joissa Stalin puhuu.

Kaikkineen kirkko on pystytetty ylistämään Venäjän ja Neuvostoliiton sotamenestystä. Ennakkotietojen mukaan sinne on tulossa tavalla tai toisella muistutuksia kaikista voitetuista sodista. Sitä ei ole kerrottu, näkyykö Suomea vastaan käyty talvisota jollain tavalla kirkon koristeluissa.