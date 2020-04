Voidaanko Tom Hagen tuomita jos vaimon ruumista ei löydetä? – Norjan poliisille kritiikkiä tutkinnan hoidosta

Tunnettu miljonääri vangittiin eilen epäiltynä osallisuudesta vaimonsa murhaan.

Norjassa poliisi työskentelee parhaillaan kuumeiseksi ratkaistakseen koko maata kuohuttavan henkirikoksen. Miljonääri Tom Hagenin vaimo Anne-Elisabeth Hagen katosi jäljettömiin kotoaan Oslon lähellä sijaitsevasta Fjellhamarista 31. lokakuuta 2018.

Aluksi poliisi epäili Hagenin tulleen siepatuksi, jota tuki myös aviomiehen kertomus lunnasvaatimuksista. Sittemmin miehen alettiin epäillä sotkeutuneen itse vaimonsa katoamiseen. Pian poliisi kertoi uskovansa Anne-Elisabeth Hagenin olevan kuollut.

Keskiviikkona Tom Hagen vangittiin epäiltynä vaimonsa murhasta tai avunannosta murhaan. Poliisi uskoo tekoon liittyvän muitakin henkilöitä, sillä Hagenia ei pidetä teknisesti riittävän taitavana toteuttaakseen lavastuksen, joka perustui virtuaalivaluuttamaksuun ja kommunikointiin suojatun viestijärjestelmän kautta.

Norjalaislehti VG:n mukaan Hagen oli toistuvasti yhteydessä poliisiin tapaukseen liittyen ennen kiinniottoaan. Lehden mukaan Hagen on lähettänyt poliisille sähköposteja, joissa hän on kertonut näkemyksiään siitä, kuka hänen vaimonsa katoamisen takana voisi olla.

Tom Hagenin epäillään sekaantuneen vaimonsa murhaan.

VG kertoo Hagenin lähettäneen viimeisen sähköpostin poliisille vain päiviä ennen kiinniottoaan. Viestissä Hagen nimesi mahdollisia syyllisiä katoamiseen ja väitti näiden henkilöiden pyrkineen hyötymään hänestä taloudellisesti. Poliisin mukaan Hagenin nimeämillä henkilöillä tuskin on tekemistä tapauksen kanssa.

Hagenin kerrotaan maksaneen heinäkuussa 1,4 miljoonan euron summan, jonka hän väitti olleen lunnasraha hänen vaimonsa sieppaajille. Poliisi ei kuitenkaan ole kyennyt jäljittämään rahoja eikä sulkemaan pois sitä, että Hagen olisi maksanut summan itselleen hämäyksen vuoksi.

Tutkinnan kestäessä myös kritiikki Norjan poliisia kohtaan on alkanut yltyä. Norjan yleisradioyhtiön haastattelussa poliisialan Politiforum-lehden toimittaja Erik Inderhaug ihmettelee, miksi poliisilla kesti peräti kymmenen viikkoa pyytää ensimmäisen kerran yleisöltä tapaukseen liittyviä vihjeitä ja havaintoja.

Hänen mukaansa poliisi on hoitanut tutkintaa poikkeuksellisen salaisesti, joka saattaa johtaa siihen ettei ketään onnistuta tuomitsemaan rikoksesta.

– Se riski on olemassa. Poliisi on voinut menettää tärkeitä todisteita tutkinnan alkuvaiheessa. Mutta tämä on arvailua, Inderhaug sanoo.

Poliisitarkastaja Tommy Brøske tiedotustilaisuudessa 28. huhtikuuta.

Sanomalehti Dagbladet pohtii jutussaan, voitaisiinko Hagen tuomita jos vaimon ruumista ei onnistuta löytämään. Viitteitä ruumiin olinpaikasta ei ole toistaiseksi ollut lainkaan.

Lehden mukaan murhasta tuomitseminen ilman ruumiin löytymistä on Norjassa hyvin harvinaista. Sotien jälkeen maassa on annettu vain yksi murhatuomio ilman ruumista, tunnustusta tai pitäviä teknisiä todisteita.