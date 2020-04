Venäjällä on todettu noin 7 000 uutta koronatapausta.

Lukujen arvioidaan olevan alakanttiin.

Venäjällä kirjattujen koronavirustartuntojen määrä on noussut yli sataantuhanteen. Uusia tartuntoja on todettu vuorokaudessa 7 099, mikä on eilistä enemmän.

Kaikkiaan Venäjällä on rekisteröity nyt yli 106 000 koronatartuntaa ja toistatuhatta -kuolemaa.

Lukujen arvioidaan olevan alakanttiin muun muassa riittämättömään testaamisen vuoksi.