Saksalaislääkärit poseerasivat alasti protestina suojavarusteiden puutteelle

Ryhmä lääkäreitä Saksassa yrittävät saada huomiota maan suojavarustetilanteeseen.

Netissä julkaistuissa kuvissa lääkärit poseeraavat alasti työhuoneissaan pöytien, tuolien, hoitolaitteiden, papereiden ja muiden esineiden takana. Lääkärit toteavat olevansa riskissä sairastua koronavirukseen ja että heidän pyyntöjä on vähätelty useiden kuukauden ajan.

– Opin ompelemaan haavan, nytkö minun pitäisi oppia ompelemaan maskeja, lukee yhden naislääkärin pitämässä kyltissä.

Saksa on selvinnyt koronaviruksesta paremmin kuin monet suuret maat kuten Yhdysvallat, Italia, Ranska ja Espanja. Maassa on todettu noin 160 000 koronavirustapausta ja yli 6 000 kuolemaa. Mutta muiden maiden tavoin suojavarusteista on puutetta.

Saksan valtiovarainministeriö on varannut kahdeksan miljardia euroa suojavarusteiden hankintaan.