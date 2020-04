Trump ylistää Ruotsin koronastrategiaa

Presidentti Donald Trump sanoo pitävänsä siitä, että Ruotsissa eristystoimet perustuvat vapaaehtoisuuteen.

Ruotsin omalaatuinen koronastrategia on kerännyt sekä kotimaassa että maailmalla kritiikkiä ja epäilyksiä että maan rajoitustoimet olisivat riittämättömiä.

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on kuitenkin innostunut kehumaan maan lähestymistapaa koronakriisiin ja kansalaisten rajoittamiseen. Valkoisessa talossa lainsäätäjien kanssa järjestetyn tapaamisen jälkeen Trump totesi Ruotsin strategian näyttävän toimivan, vaikka maan kansalaisilleen asettamat rajoitukset eivät ole yhtä kovia kuin useimmissa muissa maissa.

– Ruotsalaiset eivät juokse ympäriinsä kättelemässä, halaamassa ja suutelemassa toisiaan. Siellä baarit on suljettu ja ihmiset pysyvät kodeissaan, Trump totesi asiasta kertovan Aftonbladetin mukaan.

Todellisuudessa suurin osa baareista ja ravintoloista on Ruotsissa auki. Lämmin kevätsää on saanut ruotsalaiset lähtemään ulos ja tapaamaan toisiaan, joka on saanut monet asiantuntijat huolestumaan.

Myös kotimaassaan ihmisten liikkumisrajoituksia karsastanut Trump sanoi arvostavansa sitä, ettei valtionjohto joudu määräämään mitä ihmisten tulee tehdä.

– Ruotsin pääministerin ei tarvitse sanoa että ihmisten on pysyttävä kotona. He pysyvät kotona automaattisesti.

Tässäkin asiassa Trumpilla vaikuttaa olevan puutteellista tietoa. Pääministeri Stefan Löfven ja muut Ruotsin johtajat ovat toistuvasti kehottaneet ihmisiä pysymään kodeissaan, jotta koronaepidemia ei karkaa käsistä.

Aftonbladet muistuttaa että aiemmin Trump on myös arvostellut Ruotsin koronastrategiaa kutsumalla sitä ”laumalinjaksi”. Trump on myös todennut Ruotsilla olevan suuri ongelma koronan kanssa ja arvioinut että Yhdysvalloissa olisi kuollut kaksi miljoonaan ihmistä jos maa noudattaisi Ruotsin esimerkkiä koronan hoidossa.

Juttua muokattu 30.4. klo 9:56: lisätty maininnat siitä, että Trumpin käsitykset perustuvat osittain virheelliseen tietoon.