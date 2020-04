98-vuotias lääkäri kuuluu riskiryhmään, mutta jatkaa työskentelyä koronan keskellä: ”En voi vain hylätä heitä”

Auttaessaan lääkäriä vailla olevia Pariisin huono-osaisia tohtori Christian Chenay, 98, sai mahdollisesti itse tartunnan. Nyt hän on palannut karanteenista tekemään vanhainkotikierroksia.

98-vuotias tohtori Christian Chenay on Ranskan vanhin lääkäri, ja ikänsä puolesta hän kuuluu koronaviruksen pahimpaan riskiryhmään. Siitä huolimatta tohtori Chenay on päättänyt jatkaa työskentelyään ja auttaa muita pandemian keskellä.

– Meillä ei ole mahdollisuutta eristää ihmisiä, emme tiedä kenellä virus on ja kenellä ei. Olin itse kontaktissa moneen sairastuneeseen, joten ei olisi ihme vaikka minäkin olisin saanut sen, etenkin kun minulla oli oireita jonkin aikaa, Chenay sanoi Al Jazeeran haastattelussa viikko sitten.

Kävelykepin kanssa kumarassa kulkevan herran täytyi vetäytyä karanteeniin ja varotoimena sulkea vastaanottonsa Pariisissa, mutta nyt hän antaa potilailleen apua etänä tietokoneen takaa. Nyt kun vaara on ohi, kerran viikossa hän menee suusuoja kasvoillaan paikalliseen vanhainkotiin tukemaan asukkaita.

– En voi vain hylätä heitä tämän pandemian keskellä. Eivät he pärjäisi itsekseen, Chenay sanoo BBC:n haastattelussa.

– Olemme hyvin onnekkaita. Hoivakodissa ei ole ollut vielä covid-19 -tartuntoja. Jos joku saisi viruksen, se olisi katastrofi. Emme halua kolmasosan 60 asukkaasta kuolevan.

Chenay kertoo vaimonsa pelkäävän, että mies tuo kierroksiltaan viruksen kotiin.

– Hän on oikeassa. Kaikki ovat hyvin peloissaan. Mutta olen hyvin varovainen, Chenay kertoo.

Aikooko hän jäädä eläkkeelle?

– Olen melkein 99-vuotias. Minun pitäisi vähentää aktiivisuuttani monestakin syystä. Työskentelen hitaampaa tahtia kuin ennen ja minun pitää huolehtia itsestäni, hän sanoo BBC:lle hymyillen maskinsa takana.

Chenayn jatkamisen taustalla on halu auttaa nimenomaan ihmisiä Pariisin ”unohdetuissa” lähiöissä. Ranskassa on pulaa yleislääkäreistä erityisesti maaseudulla ja köyhemmissä lähiöissä. Ennen pandemiaa hänen klinikkansa tulvi väkeä jonoksi asti jo aamuvarhain. Chevilly-Laruen lähiössä lääkäreitä on kolme 19 000:tta asukasta kohden.

Chenay aloitti yleislääkärinä Val-de-Marnen alueella lähes 70 vuotta sitten. Myös Chenayn poika on lääkäri, mutta hän eläköityi 67-vuotiaana.

– Todistin lavantautiepidemiaa sodan jälkeen. Silloin vain harva hoitaja sai tartunnan. Meillä oli maskit ja todella hyvät suojat, meillä oli itse asiassa kaasunaamarit. Se oli vaikeaa aikaa, mutta emme saaneet tartuntaa, eristimme sairaat ja luojan kiitos meillä oli parannuskeino.