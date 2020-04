73 vuotta naimisissa ollut pariskunta kuoli vain tunteja toisistaan – ”He pystyivät sanomaan toisilleen rakastan sinua”

Molemmat olivat antaneet positiivisen koronavirusnäytteen.

Yhdysvaltojen Wisconsinissa asunut aviopari Wilford Kepler, 94 ja tämän vaimo Mary, 92, kuolivat koronaviruksen aiheuttamiin komplikaatioihin samana päivänä, kertoo New York Post -lehti. Kuolemien välillä oli vain muutama tunti aikaa.

Aviopari ehti olla naimisissa kunnioitettavat 73 vuotta.

Pari vietti viimeiset päivänsä vierekkäisissä sängyissä sairaalassa.

– He pystyivät sanomaan ”rakastan sinua” toisilleen. He olivat pitäneet toisiaan kädestä, mikä oli samaan aikaan sydäntä särkevää ja sydäntä lämmittävää kuulla. Olemme kiitollisia, että he olivat yhdessä, ja että he olivat tietoisia siitä, että oliva yhdessä, lapsenlapsi Natalie Lameka kertoi paikallisuutiskanava WTMJ:lle.

New York Postin mukaan pariskunta tapasi lukioikäisenä, mutta lähentyivät todenteolla vasta toisen maailmansodan aikaan. Wilford lähetettiin taistelemaan Tyynenmeren rintamalle, ja Mary aloitti kirjoittamaan hänelle kirjeitä.

Pari meni naimisiin pian sodan päätyttyä vuonna 1946.

Kuolinilmoituksen mukaan parin kuolemien välillä ei ollut kuin kuusi tuntia. Wilfordin kuolinsyynä ei kuitenkaan ollut suoranaisesti korona, vaan päävamma, joka sattui hänen kaaduttua pääsiäissunnuntaina. Sairastunut pariskunta oli jo tuolloin karanteenissa kotonaan. Molemmat olivat antaneet positiivisen koronavirusnäytteen.

Natalie Lameka sai nähdä molempia tunnin ajan kuolemaa edeltävänä päivänä.

– He tiesivät, mitä tapahtuu ja he olivat asian kanssa sinut, hän kertoi.

Pariskuntaa jää kaipaamaan poika, kaksi tytärtä, kahdeksan lastenlasta ja kuusi lastenlastenlasta.

– He elivät hyvän elämän, totesi pariskunnan ainoa poika Michael Kepler.