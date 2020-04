Heti tuoreeltaan ei ollut selvää, liittyikö löydetyt ruumiit koronaviruspandemiaan.

New Yorkin Brooklynissä sijaitseva hautaustoimisto herätti naapureiden mielenkiinnon, kun kahdesta toimiston pihaan parkkeeratusta autosta leijui iljettävä haju.

Pian selvisi, että vuokra-autoissa oli varastoituna kymmeniä mädäntyneitä ihmisruumiita. Asiasta kertoo New York Times.

Heti tuoreeltaan ei ollut selvää, liittyikö löydetyt ruumiit koronaviruspandemiaan. Pandemia on kuitenkin iskenyt lujaa New Yorkiin, ja kuolleiden määrän vuoksi kaupungilla on ollut vaikeuksia hoitaa kaikkia uhreja asianmukaisesti. Hautaustoimistot ovat ylikuormittuneet, ja hautausmailla ja krematorioilla on ollut vaikeuksia vastata yhtäkkiä nousseeseen kysyntään.

Poliisit saivat hälytyksen hautaustoimistolle juuri pahan hajun vuoksi, poliisin viestintä kertoi New York Timesin mukaan.

NYT:n poliisilta saamien tietojen mukaan kyseinen hautaustoimisto alkoi varastoida ruumiita autoihin sen jälkeen, kun sen pakastinjärjestelmät lakkasivat toimimasta.

Paikalle saapuneen Brooklynin kaupunginosan presidentin Eric L. Adamsin mukaan hänen oli aluksia vaikea ymmärtää, mitä oli tapahtumassa. Poliisit ja rikostutkijat olivat eristäneet kadut niin kuin kyseessä olisi ollut rikospaikka.

Pian hän oppi, että iljettävä haju tuli ajoneuvoyhdistelmästä ja vuokratusta pakettiautosta, joissa kymmenet ruumiit olivat.

– Tämä on traumatisoivaa perheenjäsenille, hän sanoi.