Intian tilastot ällistyttävät: 1,3 miljardin ihmisen maassa on todettu vain 1 008 koronakuolemaa – myös kokonaiskuolleisuus on laskenut

Asiantuntijat ihmettelevät Intian lukemia.

Intian vähäiset koronakuolemat herättävät ihmetystä maailmalla. Maailman toiseksi väkirikkaimmassa maassa on todettu Worldometer-sivuston mukaan 31 787 tartuntaa ja 1 008 viruksesta johtuvaa kuolemaa. Kuolemia on siis noin 0,7 miljoonaa ihmistä kohden. Suomen vastaava luku on 37 ja Ruotsin 244.

Vielä kuukausi sitten maan tulevaisuus näytti synkältä, CNN kertoo. Asiantuntijat ennustivat miljoonia tautitapauksia ja lääkärit varoittivat, että tartuntojen vyöry voisi rampauttaa Intian huonosti varustellun terveydenhuoltojärjestelmän. Suuri huoli oli, että virus pääsisi leviämään maastopalon lailla Intian slummeissa.

– Ainakin tällä kierroksella vaikuttaa siltä, ettei virus ole pystynyt aiheuttamaan niin paljon vahinkoa kuin pelättiin, sanoi voittoa tavoittelemattoman Intian kansanterveyssäätiön puheenjohtaja Srinath Reddy.

– En voi tosin sanoa, että asia on täysin loppuunkäsitelty.

Erikoista Intian tapauksessa on, ettei edes kuolleisuus vaikuta nousseen koronavirusepidemian aikana.

Kaupungin työntekijöitä käy ovilla tarkastamassa ihmisten terveyden Kolkatassa.

Euroopassa ja Yhdysvalloissa on aiemmin uutisoitu, kuinka monet koronavirukseen liittyvät kuolemat voivat jäädä virallisesti tilastoimatta. Financial Timesin selvityksen mukaan esimerkiksi Italiassa on tilastoitu koronavirusepidemian aikana 21 500 ”ylimääräistä” kuolemaa verrattuna aiempiin vuosiin. Pelkästään New Yorkissa vastaava luku oli 12 700 ja Ecuadorin Guayasissa 10 100.

Reuters uutisoi kuitenkin, että osissa Intiaa kuolleisuus on pudonnut merkittävästi. Kuolleisuudesta ei ole saatavilla koko Intian kattavia lukuja.

Silti esimerkiksi Mumbain keskustassa, jossa asuu noin 12 miljoonaa ihmistä, kuolemien määrä on putosit noin 21% maaliskuussa verrattuna samaan kuukauteen viime vuonna. Ahmedabadissa kuolemien määrä putosi 67%.

Hindujen kuolemanenkeli Yamaksi pukeutunut mies kampanjoi kotona pysymisen ja sosiaalisen eristäytymisen puolesta Delhin poliisin järjestämässä tapahtumassa.

Myös kahden muun kaupungin tilastot ja terveysviranomaisten, hautaustoimistojen ja krematorioiden kertoma tuki havaintoa kuolleisuuden laskusta.

– Jos emme näe kasvua kuolemissa, epäilys monista muista (kirjaamattomista) covid-19-kuolemista ei pidä paikkansa, totesi epidemiologian professori Giridhar Babu.

Muun muassa CNN ja BBC ovat listanneet eri tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa Intian koronakuolemien määrään.

Tilastoimattomat kuolemat

Asiantuntijoiden mukaan yhtenä vaihtoehtona on pidettävä sitä, ettei kaikkia kuolemia kirjata.

Noin 80 prosenttia Intian kuolemista tapahtuu kotona ja lisäksi hautauspalveluita käyttää vain pieni osa väestöstä. Kaikkialla ei myöskään välttämättä osata diagnosoida tautia oikein etenkään, jos potilasta ei ole testattu koronaviruksen varalta. Lisäksi vain noin 22 prosentissa kuolemista lääkäri on vahvistanut kuolinsyyn.

Koronapotilaille tarkoitettu eristyssali Jawaharlal Nehru -sairaalassa Ajmerissa.

Belgian yliopiston Erasmus-sairaalan tehohoitolääketieteen professori Jean-Louis Vincent avioi, että monissa maissa, mukaan lukien Intiassa, aliraportoitiin covid-19-kuolemia.

– Kuolemaa edeltää yleensä infektio, joskus lieväkin sellainen. Jos ei testata, monien kuolemien voi ajatella johtuvan covid-19-taudista tai sen rooli voidaan kiistää kokonaan. Siksi espanjantaudin kuolleisuusluvut vaihtelivat niin paljon.

On myös mahdollista, että liikkumiskielto vaikeuttaa kuolemista raportointia.

– Kasvua (luvuissa) voi tapahtua, kun rajoitustoimet päättyvät, Ahmedabadin terveysviranomainen Bhavin Joshi kommentoi talouslehti Mintille.

Lisäksi Intiassa on testattu väestön kokoon nähden vähän ihmisiä, joten monet tartunnat ovat voineet jäädä piiloon.

– Ollakseni rehellinen, en tiedä eikä maailmakaan tiedä vastausta, intialaisamerikkalainen lääkäri ja onkologi Siddharta Mukherjee kommentoi Intian koronakuolemien vähäisyyden syytä.

– Se on mysteeri ja sanoisin, että osa mysteeriä on se, ettemme tee riittävästi testejä. Jos testattaisiin enemmän, tietäisimme.

Mukherjee viittasi sekä koronavirustesteihin että vasta-ainetesteihin.

Siirtotyöläisiä kävelemässä valtatietä pitkin matkalla kotikaupunkiinsa liikkumiskiellon aikana. Koronaviruksen on pelätty leviävän siirtotyöläisten ja opiskelijoiden kautta paikkakunnilta toisiin.

Asiantuntijat myöntävät kuitenkin, että koronakuolemien määrä on silti alhainen, vaikka kaikkia kuolemia ei olisi tilastoitu tai diagnosoitu oikein.

Liikkumisrajoitukset tehonneet

Intian pääministeri Narendra Modi ilmoitti 24. maaliskuuta koko Intian kattavasta liikkumiskiellosta. Tuolloin koronavirustartuntoja oli todettu vasta 519.

Ennennäkemätön kielto koskee koko 1,3 miljardin väestöä ja sen on määrä päättyä vasta 3. toukokuuta.

Poliisi mittaa miehen lämpötilaa.

Intian pandemiaviranomaisten mukaan maassa olisi ollut yli 100 000 todettua tapausta, ellei liikkumiskieltoa olisi otettu käyttöön. Myös esimerkiksi arvostetussa Lancet-julkaisussa todettiin, että liikkumiskielto on auttanut ”tasaamaan käyrää”.

Liikkumiskielto tyhjensi tiet. Kuva Bangalore-Hosur-tiestä.

Suhteellisen nuori väestö

Intian luvut ovat herättäneet pohdintoja siitä, että Intian väestörakenne voisi selittää osaksi, miksi maassa ei ole todettu enempää koronakuolemia. Covid-19-tauti on erityisen vaarallinen iäkkäille.

Intian väestöstä 44 prosenttia on 24-vuotiaita tai nuorempia. 65 prosenttia väestöstä on alle 35-vuotiaita. Esimerkiksi Italiassa, jossa covid-19-tautiin on kuollut yli 27 000 ihmistä, noin 23 prosenttia väestöstä on 24-vuotiaita tai nuorempia.

Mies kävelee New Delhin tyhjentyneillä kaduilla.

Toisaalta Intiassa haasteena on, että kodeissa asuu usein kolmen sukupolven edustajia.

– Tämä tekee Intian vanhuksista erityisen haavoittuvaisia, koska he todennäköisemmin saavat infektion toiselta ja kolmannelta sukupolvelta, joilla tauti tilastollisesti on lievempi, Intian epidemiaa mallintanut matemaatikko Ronojoy Adhikari sanoo.

Asiantuntijoiden mukaan Intiassa liikkumiskielto on vasta hetkellisesti rauhoittanut epidemian, mutta rajoitustoimien purkaantumisen ennakoidaan johtavan tartuntojen vääjäämättömään kasvuun. Se, kuinka paljon koronavirus lopulta aiheutti kuolemia, selviää vasta kuukausien päästä.

– Tämä ei ole kuukauden haaste, vaan 12 kuukauden haaste, arvioi Samir Saran, joka toimii Observer Research -säätiön puheenjohtajana.

– Uskon, että tämä on noin 18 kuukauden koe siitä, miten me vastaamme tähän ihmisinä, yhteisöinä, maina ja valtioina.