Venäjällä kuollut jo 70 lääkäriä ja hoitajaa koronaviruksen vuoksi

Pietarissa on perustettu tilapäinen muistoseinä koronaviruksen vuoksi kuolleille terveydenhuollon työntekijöille. Muistopaikka sijaitsee Malaja Sadovaja -kadulla.

Koronavirus on johtanut myös kahden venäläisen naislääkärin putoamiseen ikkunasta, toinen kuoli ja toinen jäi eloon. Taustalta löytyy virukseen liittyvää syyttelyä ja hoitopaineita.

Venäjällä on kuollut tähän mennessä jo ainakin 70 terveydenhuollon työntekijää koronaviruksen vuoksi.

Venäjän terveysministeriön epidemiologi Nikolai Briko mainitsi luvun Rossija segodnja -mediayhtiön järjestämässä lehdistötilaisuudessa. Brikon mukaan monilla Venäjän alueilla on runsaasti sairastuneita terveydenhuollon työntekijöitä, ja lukumäärä kasvaa yhä.

– Venäläiset lääkärit ovat jopa ryhtyneet julkaisemaan internetissä niiden kollegojensa nimiä, jotka ovat kuolleet koronaviruspandemian aikana. Listalla on yli seitsemänkymmentä nimeä, Briko sanoi.

Ambulansseja kuvattuna Pietarissa Vasilinsaarella koronaviruspotilaiden hoitoon tarkoitetun sairaalan edustalla.

Briko viittasi mitä ilmeisimmin muistosivuun, joka löytyy covid-memory-tunnuksella internetistä. Keskiviikkona iltapäivällä sen listalta löytyi yhteensä 74 nimeä, mutta kuolleista neljä on Valko-Venäjältä ja 70 on Venäjältä.

Listalla on mainittu suurin osa henkilöistä kokonaiselta nimeltään. Lisäksi on kerrottu heidän ikänsä, työtehtävänsä, työpaikkansa ja asuinpaikkansa.

Aivan kaikkia tietoja ei jokaisen kohdalta ole saatavilla, vaan esimerkiksi ikä puuttuu muutaman osalta. Listalla pistää silmiin, että ainakin viisi kuollutta on alle 40-vuotiaita ja erittäin moni on ikähaarukassa 40-65-vuotta.

Listalla on paljon menehtyneitä lääkäreitä ja sairaanhoitajia Moskovasta, Moskovan alueelta ja Pietarista. Useita tapauksia on myös Dagestanista ja Komin tasavallasta.

Muistosivuston ylläpitäjät pyytävät, että heille ilmoitettaisiin uusista mahdollisista kuolleista mahdollisimman tarkat tiedot, jonka jälkeen he tarkistavat tiedot ennen nimien julkaisua.

Sivuston ylläpitäjät kertovat, että muistolistalle otetaan henkilöitä, jotka ovat terveydenhuollon työntekijöitä ja jota ovat menehtyneet ”syistä, jotka liittyvät tavalla tai toisella koronavirusepidemiaan”.

Sivusto ei sen sijaan erottele sitä, ovatko henkilöt saaneet taudin työtehtävissään tai onko heillä ollut covid-19-taudin lisäksi joitakin muita kuolemaan mahdollisesti vaikuttaneita sairauksia.

Suojapukuun pukeutunut ensihoidon työntekijä kuvattuna Mooskovassa ambulanssin ovella.

Määritelmä kuolemasta ”tavalla tai toisella koronavirukseen liittyen” viittaa ainakin yhteen tapaukseen, joka sattui vastikään Moskovan lähellä sijaitsevassa Tähtikaupungissa eli Zvezdnoi gorodokissa.

48-vuotias Natalja Lebedeva oli vastannut Tähtikaupungin ensiapuklinikasta ja sairastunut itse koronavirukseen. TV5:n mukaan Lebedeva oli viety hoitoon koronaviruspotilaille tarkoitettuun sairaalaan, jonka kuudennen kerroksen potilashuoneen ikkunasta hän oli pudonnut kadulle.

Lebedeva oli menehtynyt saamiinsa vammoihin. Hänen työnantajansa kuvaili tapahtunutta onnettomuudeksi, kertoo RBK-lehti.

Moskovski Komsomolets -lehden mukaan Lebedevan putoaminen lienee kuitenkin itsemurha. Häntä oli tiettävästi arvosteltu siitä, että hän ei ollut ryhtynyt tarvittaviin varotoimenpiteisiin koronaviruksen vuoksi ja oli tartuttanut myös joitakin kollegoitaan.

Vastikään Krasnojarskissa sattui niin ikään hieman vastaavanlainen tapaus, kun paikallisen keskussairaalan virkaan tekevä ylilääkäri putosi ikkunasta.

Komsomolskaja Pravdan mukaan ikkunasta pudonnut lääkäri Jelena Nepomnjashtshaja on 47-vuotias, hänellä on kaksi lasta sekä aviomies. Hän jäi pudotuksen jälkeen henkiin, mutta hänen kerrotaan saaneen vakavia vammoja ja hän on tällä hetkellä tehohoidossa.

Krasnojarskilainen TVK-media kertoo, että Nepomnjashtshaja putosi oman kabinettinsa ikkunasta sen jälkeen, kun hän oli protestoinut veteraanisairaalansa muuttamista koronaviruspotilaille tarkoitetuksi hoitolaitokseksi. Hän oli ilmoittanut, että heillä ei ole sairaalassa riittäviä suojautumistarpeita, osaavaa henkilökuntaa eikä soveltuvia hoitolaitteita.

Venäjällä on tällä hetkellä uutistoimisto Tassin mukaan yli 99 300 koronavirustartuntaa ja kuolleita oli yli 970.