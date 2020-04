Vaimonsa surmasta epäillyn norjalaismiljonäärin alibissa on aukkoja – jotain pahaa tapahtui 34 minuutin aikana

Kaikkia Tom Hagenin liikkeitä ei tiedetä varmasti, uutisoi VG-lehti.

Norjan poliisi on urakoinut saadakseen selkeän ja minuutilleen tarkan kuvan siitä, mitä kaikkea tapahtui 31. lokakuuta 2018, jolloin Anne-Elisabeth Hagen katosi kotoaan.

Viimeinen varma elonmerkki naisesta on tuolta aamulta klo 9.14. Viisi tuntia myöhemmin hänen miehensä Tom Hagen palasi tyhjään kotiin ja hälytti poliisit. Noihin tunteihin mahtuu kuitenkin VG:n saamien tietojen mukaan useita epäselvyyksiä.

Nyt pidätetyn Tom Hagenin liikkeitä on pyritty selvittämään muun muassa puhelujen ajankohtien, valvontakameroiden ja puhelimen paikannustietojen avulla. VG:n useista lähteistä keräämän tiedon mukaan tämä kaikki tiedetään tapahtumista rikospäivänä.

Edellinen ilta 30. lokakuuta:

Klo 20.03–22.37 Hagenit ovat yhdessä tuttavapariskunnan kanssa katsomassa menestysmusikaali The Book Of Mormonia Oslon keskustassa. He ottavat taksin kotiin Fjellhamariin.

Katoamispäivä 31. lokakuuta:

VG:n saamien tietojen mukaan Anne-Elisabeth Hagen käy aamulla puhelinkeskustelun Tom Hagenin firman palkka-asioista vastaavan henkilön kanssa. He tuntevat toisensa hyvin, eikä puhelu ole poikkeuksellinen. Ei ole tietoa, onko aviomies Tom Hagen vielä tällöin kotona.

Noin klo 9 Tom Hagen lähtee kotoa töihin. VG:n tietojen mukaan tämä on hieman myöhemmin kuin yleensä. Ajomatka työpaikalle on lyhyt. Hagenin auto on vanhahko Citroen Picasso eikä siinä ole ajotietokonetta. VG:n tietojen mukaan myös miljonäärin kännykkä on vanhaa mallia, jossa ei ole paikannusmahdollisuutta.

Klo 9.08 Hagen saapuu työpaikalleen. VG:n tietojen mukaan hän kirjautuu iPadilleen ja lukee sähköpostinsa.

Klo 9.14 Anne-Elisabeth puhuu puhelimessa perheenjäsenen kanssa. Tämä on tiettävästi viimeinen elonmerkki naisesta.

Vajaa tunti tästä hetkestä eteenpäin on se aika, joka kiinnostaa poliisia eniten. Juuri tuo on se aika, jolloin poliisi uskoon Anne-Elisabethin joutuneen rikoksen, mahdollisesti murhan, kohteeksi kotonaan.

Ajanjaksoon sisältyy useita ratkaisemattomia havaintoja ihmisistä ja ajoneuvoista Hagenien talon lähettyvillä. Erityisesti yhtä läheiselle kevyenliikenteenväylälle pysäköityä autoa on epäilty pakoautoksi. Poliisi on pyytänyt alueella tuona päivänä liikkuneita ilmoittautumaan, mutta kyseisen auton omistaja ei ole astunut esiin.

Klo 9.48 sähkömies Tommy Skansen yrittää soittaa Anne-Elisabethille, mutta kukaan ei vastaa. Tämä yllätti, sillä sähkömiehen kanssa oli sovittu keittiön lamppujen vaihdosta. VG:n tietojen mukaan myös moni muu yritti turhaan tavoittaa Anne-Elisabethia klo 9.14:n jälkeen.

VG:n mukaan poliisilla on tiedot Tom Hagenin työpäivän ensimmäisestä tunnista, mutta hänen tarkka sijaintinsa ei olekaan varma koko ajalta. Hän saattaa olla työpaikalla, mutta myös muualla.

Hagenin itsensä mukaan hän oli työpaikalla puoli kahteen asti, jolloin hän lähti kotiin huolestuneena siitä ettei saanut vaimoonsa yhteyttä. Miehen mukaan parilla oli myös suunnitelmia samalle päivälle. Tätä väitettä poliisi on yrittänyt vahvistaa.

Tom Hagenin mukaan häntä odotti kotona huolestuttava näky. Naisen henkilökohtaiset tavarat olivat tallella, kylpyhuoneessa oli jälkiä, jotka poliisi myöhemmin määritti raahausjäljiksi, ja paikalta löytyi lunnasvaatimus.

Noin klo 14.10, puoli tuntia kotiintulonsa jälkeen, Tom Hagen soittaa poliisille. Hän menee siviiliasuisia poliiseja vastaan läheiselle huoltoasemalle. Poliisin mukaan mies vaikuttaa aidosti huolestuneelta. Tapaamisen jälkeen poliisit siirtyvät tutkimaan taloa.

Julkisuuteen katoamisesta ilmoitettiin vasta tammikuussa 2019. Tiistaina paljastui, että poliisi on tutkinut salaa miehen osallisuutta jo viime syksystä asti. Nyt hänet on pidätetty.