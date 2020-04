Boris Johnsonista pojan isä

Britannian pääministeri Boris Johnson on saanut lapsen puolisonsa kanssa.

Britannian pääministeri Boris Johnson ja hänen puolisonsa Carrie Symonds ovat saaneet pojan. Parin tiedottajan mukaan Symonds synnytti terveen poikavauvan lontoolaisessa sairaalassa.

– Sekä äiti että lapsi voivat hyvin, tiedottaja sanoo uutistoimisto AFP:n mukaan.

Johnson ja Symonds kertoivat tulevasta perheenlisäyksestä helmikuussa. Samalla he ilmoittivat menneensä kihloihin.

Johnson palasi töihin maanantaina oltuaan sairaalahoidossa koronavirustartunnan vuoksi. Johnson joutui sairauden vuoksi teho-osastolle useiden päivien ajaksi. Myös Symonds kertoi kärsineensä koronaviruksen oireista.

Brittipoliitikot ovat tuoreeltaan onnitelleet pääministeriä ja tämän puolisoa uutisesta.

– Olen niin innoissani Boriksen ja Carrien puolesta. Mahtavaa saada hetki puhdasta iloa! kirjoittaa maan terveysministeri Matt Hancock Twitterissä.

55-vuotiaalla Johnsonilla on ennestään neljä yhteistä lasta ex-vaimonsa Marina Wheelerin kanssa. Johnson on kieltäytynyt sanomasta, montako lasta hänellä kaikkiaan on.