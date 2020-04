CIA:n ex-analyytikot uskovat, että Kim Jong-unille on tapahtunut jotain poikkeuksellista – tässä kolme perustetta

– Kimin etujen mukaista olisi näyttäytyä ennemmin mieluummin kuin myöhemmin, sanoo Kim Jong-unista kirjan kirjoittanut Jung Pak.

Pohjois-Korean diktaattorin Kim Jong-unin tilanne on puhuttanut maailmaa jo kahden viikon ajan. Kim nähtiin julkisuudessa viimeksi 11. huhtikuuta, jolloin hän johti hallituksen kokousta Pjongjangissa.

Hurjimpien huhujen mukaan Kim olisi jopa kuollut. Japanilainen viikkolehti Shukan Gendai väitti hänen olevan ”vegetatiivisessa tilassa” yksinkertaisen leikkausoperaation epäonnistuttua.

Sunnuntaina Etelä-Korean presidentin Moon Jae-inin ulkopoliittinen neuvonantaja Moon Chung-in kiisti huhut CNN:n haastattelussa.

– Hallituksemme on varma asiasta. Kim Jong-un on elossa ja hyvässä kunnossa, Moon sanoi.

Jung Pak on CIA:n entinen johtava Pohjois-Korean analyytikko.

Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun CIA:n entinen johtava Pohjois-Korean analyytikko Jung Pak julkaisi tiistaina Kimiä käsittelevän kirjan Becoming Kim Jong-un. Hän korostaa kirjassa, kuinka vaikeata Pohjois-Koreasta on saada tietoja. CIA:ssa maata kutsutaan ”vaikeista kohteista vaikeimmaksi”. Kimin liikkeistä tietää Pohjois-Korean sisälläkin vain kourallinen neuvonantajia.

IS osallistui webinaariin, jossa Pak ja hänen entinen kollegansa Sue Mi Terry keskustelivat muun muassa Kimin tämän hetken tilanteesta. Heidän mukaansa jotain poikkeuksellista on meneillään.

– Jotain on pielessä, mutta emme tiedä tarkkaan mitä, Pak sanoi.

IS kokosi kolme syytä, joilla analyytikot perustelivat kantaansa.

1) Huipputärkeä juhla jäi väliin

Kim ei osallistunut 15. huhtikuuta Pjongjangissa isoisänsä ja maan perustajan Kim Il-sungin syntymäpäivän juhlallisuuksiin. ”Pohjoiskorealaisille päivämäärä on kuin joulu ja itsenäisyyspäivä yhdistettynä”, Pak kirjoittaa kirjassaan.

Kimille päivämäärällä on vielä erityisen suuri merkitys. Hän piti ensimmäisen julkisen puheensa 15. huhtikuuta 2012 viisi kuukautta isänsä Kim Jong-ilin kuoleman jälkeen.

Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin tilanne on puhuttanut maailmalla viime aikoina.

Viime lauantaina Pohjois-Koreassa vietettiin armeijan päivää.

– Vaikka Kim on ollut ennenkin julkisuudesta poissa, on erittäin epätavallista, että hän on ollut poissa kahdesta tärkeästä tapahtumasta, Terry totesi.

– Käsittääkseni hän ei ole koskaan ollut poissa huhtikuun 15. päivän juhlallisuuksista valtaannousunsa jälkeen.

2) Pohjois-Korea vaikenee

Terryn mukaan Pohjois-Korea seuraa tarkasti, miten muualla maailmassa reagoidaan tapahtumiin maan sisällä. Kimin katoaminen on ollut valtava uutisaihe ympäri maailman.

– On erikoista, että Pohjois-Korea on ollut tästä kaikesta niin hiljaa, Terry sanoi.

– He voisivat tulla esiin ja sanoa, että tämä on valeuutinen.

3) Huhut leviävät Pohjois-Koreassa

Pohjois-Korea hallitsee tiukasti kansalaistensa pääsyä ulkomaailmasta virtaavaan informaatioon. Maan sisällä toimiva tietoverkko on täysin suljettu muun maailman internetiltä. Ulkomaalaisten televisio- ja radiokanavien seuraaminen on kielletty ankarien rangaistusten uhalla.

Tästä huolimatta tavallisten pohjoiskorealaisten yhteydet ulkomaailmaan ovat viime vuosina kasvaneet räjähdysmäisesti.

Pohjois-Korean hallinto on joutunut katsomaan sormiensa läpi salakuljetusta, joka tuo maan eliitille tuloja ja pitää sen tyytyväisenä. Salakuljettajat tuovat Kiinan kautta Pohjois-Koreaan muistitikkuja ja DVD-levyjä, jotka sisältävät esimerkiksi eteläkorealaisia tv-ohjelmia.

– Kiinalaisilla keskustelupalstoilla on meneillään valtava huhumylly. Huhut leviävät kyllä Pohjois-Koreaankin, Pak sanoi.

– Kimin etujen mukaista olisi näyttäytyä ennemmin mieluummin kuin myöhemmin.