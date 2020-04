Camilla Nagalingam työslentelee Meadowlandsin kenttäsairaalassa New Jerseyssä.

Raumalla syntynyt Camilla Nagalingam työskentelee kenttäsairaalassa New Jerseyssä.

Suomalainen sairaanhoitaja Camilla Nagalingam taistelee koronavirusta vastaan etulinjoissa New Jerseyssä. Yhdysvalloissa 15 vuotta asunut Nagalingam työskentelee kenttäsairaalassa, jossa hoidetaan toipuvia tai keskivaikeista oireista kärsiviä covid-19-potilaita.

Armeijan pioneerijoukot pystyttivät 250 vuodepaikan kenttäsairaalaan Meadowlandsin messukeskukseen huhtikuun alussa. Aluksi sinne oli tarkoitus ottaa muista kuin covid-19:stä kärsiviä potilaita, mutta pian tästä luovuttiin.

– Kaikki ovat positiivisia, Nagalingam sanoo.

Raumalla syntynyt Nagalingam, 43, tekee 12 tunnin vuoroja, jotka kuitenkin venyvät usein. Raskaissa suojavarusteissa työskentely on rankkaa. Maskin voi ottaa kasvoilta vain päivittäisen puolen tunnin tauon ajaksi, ja sen kanssa hengittäminen on vaikeaa.

– Askelmittariin tulee päivässä 14 000 askelta.

Camilla Nagalingam riisuu N95-hengityssuojan 12 tunnin vuoronsa aikana vain yhden tauon ajaksi. Suojan jättämät painaumat näkyvät hänen kasvoillaan vuoron päätteeksi.

Potilaita hoitavat ovat myös itse tartuntavaarassa. Kaksi viikkoa sitten Nagalingamin kanssa samassa kenttäsairaalassa työskennellyt lääkäri kuoli koronavirukseen. Maanantaina Nagalingam kuuli entisen työtoverinsa kuolleen kolmen viikon hengityskoneessa olon jälkeen. Tämä oli 46-vuotias.

Nagalingam kertoo käyttävänsä jatkuvasti kahta tai kolmea hanskaparia päällekkäin ja vaihtavansa hanskoja jatkuvasti. Työvuoronsa päätteeksi hän riisuu heti vaatteensa ja sulloo ne roskapussiin, jota hän ei tuo kotinsa sisälle. Kotiin päästyään Nagalingam menee välittömästi suihkuun.

– Jos minulla olisi lapsia, en ehkä ottaisi riskiä.

Yhdysvalloissa sairaanhoitajia ja muuta lääkintähenkilöstöä kannustetaan koronaviruskriisin aikaan näyttävästi. Sairaaloiden ulkopuolella näkee kannustuskylttejä, ja julkkikset ilmaisevat mediassa tukensa. Jopa New Yorkin Times Squaren mainoksista monet ovat muuttuneet hoitajien kannustusviesteiksi.

Arvostus osoitetaan myös rahallisesti. Nagalingam tekee normaaliaikoina keikkavuoroja yksityisklinikoilla, jolloin hänen tuntipalkkansa on 50 dollaria eli noin 45 euroa. Kenttäsairaalassa palkka on 70 dollaria eli 65 euroa tunnissa.

– Saan kolmessa päivässä saman palkan kuin opiskelukaverini Suomessa kuukaudessa, Nagalingam kärjistää.

– Toivoisin, että Suomessakin arvostettaisiin hoitajia.

Camilla Nagalingam sai kaksi vuotta sitten Yhdysvaltojen kansalaisuuden.

Yhdysvalloissa oli pulaa sairaanhoitajista jo ennen koronakriisiä. Maan työministeriön tilastojen mukaan maan terveydenhuoltojärjestelmän tulisi palkata 1,1 miljoonaa uutta sairaanhoitajaa vuoteen 2022 mennessä, jotta eläkkeelle jäävät hoitajat saadaan korvattua ja maan ikääntyvä väestö hoidettua.

Koronakriisi on lisännyt sairaanhoitajien tarvetta entisestään pahimmin kärsineillä alueilla, kuten New Yorkissa ja New Jerseyssä. Jotkut sairaanhoitajia välittävät firmat ovat tarjonneet muualta maasta tuleville hoitajille jopa 10 000 dollarin viikkopalkkaa.

Mikäli pandemian keskus siirtyy itärannikolta muualle maahan, on Nagalingam valmis siirtymään sinne, missä apua tarvitaan. Hänelle kyse ei kuitenkaan ole rahasta.

– Tämä on kutsumusammatti. Tämän takia minusta tuli sairaanhoitaja. Nyt saan oikeasti auttaa.