Kadunvaltaus! Näin eläimet lähtivät liikkeelle, kun korona sulki ihmiset koteihinsa

Valokuvaajat ovat kuvanneet kaduilla seikkailevia eläimiä, joita ihmiset ja liikenteen hälinä eivät nyt häiritse.

Pandemian aiheuttanut koronavirus on sulkenut ihmiset koteihinsa suuressa osassa maailmaa. Kun kadut ovat hiljentyneet, eläimet ovat lähteneet liikkeelle.

Valokuvaajat ympäri maailman ovat kuvanneet eläimiä, jotka seikkailevat tyhjillä teillä tai pihoilla.

Yhteensä koronavirustartuntoja on todettu jo noin kolme miljoonaa, joskaan kaikki tartunnat eivät tilastoihin päädy ja siten todellinen luku on korkeampi. Viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut yli 200 000 ihmistä.

Oletko nähnyt koronan sulkemassa Suomessa eläimiä uusissa paikoissa? Lähetä kuva: uutiset@iltasanomat.fi tai kuvaviestinä numeroon 13456 (hinta 0,30 euroa viesti).

Orava tyhjällä kadulla Mexico Cityssä, Meksikossa.

Kuusipeuroja talon edessä Harold Hillissä, Itä-Lontoossa.

Ruohoa kasvaa katukivien välissä Rooman kuuluisalla Piazza Navona -aukiolla.

Kettu saa rauhassa vipeltää puistossa Ashkelonin kaupungissa Israelissa.

Amerikanhiirihaukka syö pulua New Yorkin keskuspuistossa.

Vuohia kirkon ulkopuolella Walesin Llandudnossa, Britanniassa.

Kojootti kuvattuna San Franciscossa.

Villisikoja asuintalon pihalla Haifassa, Pohjois-Israelissa. Myös Israelissa ihmisiä on kehotettu pysymään sisällä.

Meduusa ui Venetsian kanaalin kirkkaassa vedessä.

Villisikoja Ajacciossa, Ranskalle kuuluvalla Korsikan saarella.

Kenguru pomppii Adelaiden tyhjillä kaduilla Australiassa.

Ankkoja Rooseveltinsaarella New Yorkissa.