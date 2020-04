Kiina syytti Yhdysvaltoja valehtelusta koronakriisissä.

Yhdysvaltojen johtava tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci varoitti karmeasta syksystä ja talvesta, mikäli koronaviruksen toisen aallon torjuntatoimia ei tehdä. Fauci puhui tiistaina konferenssipuhelun välityksellä Washingtonin talousklubin tilaisuudessa.

– Olen lähes varma, että se tulee, Fauci sanoi CNN:n mukaan, kun häneltä kysyttiin koronaviruksen mahdollisesta toisesta aallosta.

– Mielestäni on väistämätöntä, että virus tulee takaisin Fauci jatkoi.

Fauci muistutti, että virus on levinnyt maailmanlaajuisesti, myös eteläisessä Afrikassa. Toistaiseksi Saharan eteläpuolisen Afrikan koronavirusluvut ovat olleet maltillisia.

– Virus ei ole katoamassa mihinkään tältä planeetalta, Fauci sanoi.

Faucin mukaan toiseen aaltoon varautuminen on ratkaisevaa.

– Jos nyt keskusteluissa olleet vastatoimet toteutetaan, meidän pitäisi selviytyä siitä hyvin. Muuten voi tulla hyvin karmea syksy ja talvi.

Kiina kuittaili Trumpille

Kiina syytti Yhdysvaltoja tiistaina siitä, että se "valehtelee ihmisille päin naamaa" koronaviruspandemiassa peittääkseen omat virheensä.

– Amerikkalaispoliitikot ovat toistuvasti sivuuttaneet totuuden ja kertoneet suoranaisia valheita, kertoi ulkoministeriön edustaja Geng Shuang.

– Heillä on vain yksi päämäärä: he yrittävät häivyttää oman surkean valmistautumisensa ja rajoituksensa ja kääntää huomion toisaalle, Geng jatkoi.

Geng kehottikin amerikkalaispoliitikkoja pitämään huolta omista asioistaan ja keskittymään siihen, että viruksen leviäminen saadaan aisoihin niin pian kuin mahdollista.

Gengin avautumista pidettiin vastauksena Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille, joka arvosteli omassa tiedotustilaisuudessaan Kiinaa.

– Emme ole tyytyväisiä Kiinaan. Olemme tyytymättömiä koko tilanteeseen, koska meistä virus olisi voitu pysäyttää nopeasti lähtöpaikassaan, jolloin se ei olisi levinnyt ympäri maailmaa, Trump sanoi.

Trumpin mukaan Yhdysvallat saattaa vaatia Kiinaa vastuuseen viruksen leviämisestä. Trump puhui medialle parin päivän tauon jälkeen.

Trump ei ota vastuuta desifiontiaine-lausunnostaan

Trumpilta kysyttiin tilaisuudessa hänen omaa vastuutaan lausunnosta, kun hän pohti, voisiko koronaviruspotilaan kehoon mahdollisesti antaa ruiskeena desinfiointiainetta. Hän kielsi ottavansa vastuuta lausunnostaan. Aiemmin Trump oli selittänyt kohulausuntoaan sarkasmiksi.

Yhdysvalloissa koronavirustartuntoja on yli miljoona ja tauti on tappanut yli 57 000 ihmistä. Yhdysvalloissa on joissakin osavaltioissa alettu höllentää rajoituksia. Pahiten virus on kurittanut New Yorkin osavaltioita, jossa on kuollut yli 17 000 ihmistä. Tiistaina New Yorkissa raportoitiin 335 uudesta kuolintapauksesta.

Lähteenä käytetty myös AFP:tä.