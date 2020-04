Kummalliset koronaoireet hämmentävät – ruotsalaislääkärit raportoivat käsien heikkoudesta ja epätavallisesta pirteydestä

Covid-19 -taudista paljastuu koko ajan uusia piirteitä.

Sairaalahoitoon asti päätyneillä koronapotilailla on ollut useita oireita, jotka eivät noudata muissa taudeissa havaittua tavallista taudinkulkua, kertoo ruotsalaislehti Aftonbladetin haastattelema Karoliinisen instituutin lääkäri Petter Brodin.

– Se on tässä sairaudessa hyvin poikkeuksellisesta, Brodin toteaa.

Jo aiemmin raportoidun hajuaistin katoamisen lisäksi lääkärit ovat havainneet muun muassa heikkoutta potilaiden käsissä ja jaloissa. Sen lisäksi osa potilaista vaikuttaa poikkeuksellisen pirteiltä, vaikka heidän verensä happipitoisuus olisi hyvin matala.

– Tavallisesti kasvot alkaisivat sinertää ja olo olisi todella huono, mutta osalla happimaskin poistaminen ei vaikuttaisi aiheuttavan mitään. Tällaista ilmiötä ei ole havaittu muiden keuhkokuumeiden yhteydessä, sanoo sairaalan koronalääkäri Christian Young.

Youngin mukaan potilaat, joiden happitaso on 75 prosentissa – eli kyse on vakavasta happivajeesta – saattavat olla jalkeilla, kävellä, istuskella ja jutella eli olla jokseenkin epänormaalin virkeitä.

– Sitten yhtäkkiä heidän tilansa romahtaa ja heidät pitää intuboida.

Neurologisista vaikutuksista on ihmetelty hajuaistin katoamista.

– Se on harmiton oire ja tulee takaisin, mutta se on erikoista. Se sopii kuitenkin ajatukseen, että kyseessä on todella poikkeuksellinen infektio, sanoo Brodin.

Osa potilaista on myös kertonut käsien ja jalkojen heikkoudesta, jonka Young kertoo muistuttavan hetkellistä halvausta.

– Infektio laukaisee tulehduksen, joka hyökkää hermoihin. Se ei ole kovin yleistä, mutta tapauksia on.

Kolmas havaittu oire on ollut yllättävät veritulpat. Vastaavaa ei yleensä havaita influenssassa tai bakteerin aiheuttamassa keuhkokuumeessa. Tämän estämiseksi koronapotilaille annetaan usein verenohennuslääkettä.

– Lääkärit ympäri maailman tekevät tiivistä yhteistyötä nyt ja puhuvat yhä enemmän näistä oireista, Brodin sanoo.

– Uskon yhä vahvemmin, että kyse on siitä, että immuunijärjestelmä menettää hallinnan ja hyökkää kehoa vastaan hieman samalla tavalla kuin autoimmuunisairauksissa. Se voi tapahtua nopeasti ja myös selittää, miksi osa potilaista kuolee pian.