Venäjällä mitattu jo +35 asteen lämpötiloja – ympäristöministeri varoitti Putinia massiivisista maastopaloista

Presidentti Vladimir Putin sai varoituksen uudesta uhasta koronaviruksen lisäksi: Venäjää voi odottaa ennätyksellisen kuumaan kesä kaikkine siitä aiheutuvine vitsauksineen.

Venäjän luonnonvara- ja ympäristöministeriö varoitti presidentti Vladimir Putinia tulevan kesän odotettavissa olevista tukalista lämpötiloista.

Ympäristöministeri Dmitri Kobylkin pitää mahdollisena, että Venäjällä kesästä tulee mittaushistorian kaikkein kuumin tai ainakin yksi kuumimmista.

Kobylkinin mukaan epänormaalin kuumaa kesää ennustavat niin Venäjän omat ilmatieteilijät kuin myös ulkomaalaiset ilmatieteen laitokset.

Kobylkin esitti varoituksensa Putinille maanantaina videokonferenssin yhteydessä. Hän otti esimerkiksi Krasnojarskin alueen. Lämpömittari nousi hänen mukaansa maanantaina päivällä Krasnojarskin kaupungissa korkeimmillaan jopa 35 asteeseen.

– Se on erittäin poikkeuksellista, Kobylkin huomautti RT:n mukaan.

Krasnojarskin aluepiiri kuvernööri Aleksandr Uss kertoi myös, että maanantaina lämpömittari oli näyttänyt paikoin jopa 35 astetta hänen hallintoalueellaan. 30 astetta oli mitattu useissa paikoissa.

Venäjän ilmatieteen laitoksen mukaan aiempi lämpötilaennätys on vuodelta 1972, jolloin 27. huhtikuuta mitattiin 31,4 asteen lämpötila Krasnojarskissa.

Krasnojarskin aluepiiri on Venäjän toiseksi suurin hallintoalue ja se on pinta-alaltaan liki seitsemän kertaa Suomen suuruinen. Alueella on paljon hankalakulkuista maastoa, jossa myös metsäpalojen sammutus on vaikeaa.

– Metsä on kuivaa, ruohikko on kuivaa ja uutta vihreää ruohoa ei vielä ole eikä ole myöskään sateita, paikallinen uutissivusto Gnkk.ru kertoi Ussin valitelleen Putinille.

Krasnoarskin aluepiirissä kevät on ollut poikkeuksellisen kuuma ja kuiva. Tämä kuva on viime toukokuulta, kun Malaja Tumnan kylässä tehtiin toukotöitä.

Mikäli ennuste erityiskuumasta kesästä toteutuu, siitä tulee yksi uusi iso murhe Putinin työpöydälle hoidettavaksi.

Tällä hetkellä Venäjä kärsii pahoin koronaviruksen leviämisestä eikä vielä ole mitään tietoa siitä, milloin epidemian pahin huippu olisi mahdollisesti ohitettu.

Myös Putin itse viittasi uhkien kasautumiseen videokonferenssissaan.

– Ymmärrämme hyvin ja näemme, että nyt kaikki voimavarat on keskitetty pääsääntöisesti estämään koronaviruksen leviämistä. Mutta se ei saa heikentää meidän huomiotamme muita mahdollisia ihmisten elämää ja turvallisuutta vaarantavia uhkia kohtaan, Putin sanoi.

Ympäristöministerinä Kobylkinin huoli koskee erityisesti maasto- ja metsäpaloja, joiden pelätään roihuavan kuuman kesän tullessa entistäkin rajuimpina. Hän pyysikin, että valtio antaisi lisärahoitusta metsäpalojen ehkäisyyn.

Putin ilmoitti puolestaan, että tulevan kesän varalle on laadittava ennuste luonnonkatastrofien riskeistä. Putin pyysi myös raporttia siitä, mitä aiempien metsäpalojen jälkeen on tehty esimerkiksi asutuskeskusten suojelemiseksi.

Venäjällä pohditaan nyt, ylittääkö tuleva kesä lämpöennätysten suhteen vuoden 2010 kesän. Esimerkiksi Moskovassa mitattiin kesällä 2010 peräti 39 asteen lämpötiloja. Tuolloin Venäjällä oli myös laajoja metsäpaloja ja monissa kaupungeissa elämää haittaisi sankka savusumu.

Mikäli koronaviruksen tuomat liikkumisrajoitukset jatkuvat Venäjällä vielä kesään saakka, korkeiden lämpötilojen mukana saattaa tulla myös muita uusia ongelmia.

Monien ihmisten olo neljän seinän sisällä kuumissa pienissä asunnoissa voisi käydä kesällä tukalaksi. Sairaaloissa ilmastointi ei myöskään ole aina hoidettu parhaalla mahdollisella tavalla, joten korkeasta lämpötilasta voisi tulla koronapotilaillekin uusi riskitekijä.

Tällä hetkellä Venäjällä on todettuja koronavirustartuntoja 93 500 ja viruksen seurauksena on kuollut 867 ihmistä.

Venäjän ympäristöministeri Dmitri Kobylkin on kuvan puhujarivistössä toinen oikealta. Kuva on Pietarin talousfoorumista viime kesältä, tältä kesältä foorumi on peruttu koronaviruksen vuoksi.

Venäjän ilmatieteen laitoksen Gidromettsentrin tieteellinen johtaja Roman Vilfand totesi RT:lle, että joukko kansainvälisiä tutkijoita ennustaa kuluvasta vuodesta tulevan ylipäätään mittaushistorian kaikkein lämpimin, jos tarkastellaan maailmanlaajuisesti keskilämpötiloja.

– Meidän maassamme tilanne on sellainen, että nyt on jo epänormaalin lämmintä. Mutta on vaikeaa sanoa varmasti, että kesästä tulisi kaikkein kuumin tai poikkeuksellisen kuuma, Vilfand sanoi.

– Jos ei kaikkein poikkeuksellisin niin ainakin viiden kuumimman joukkoon, Kobylkin pehmensi omaa ennustettaan uutistoimisto Interfaxin mukaan.

Fobos-sääpalveluyrityksen johtava asiantuntija Mihail Leus on puolestaan sitä mieltä, että kesästä saattaa tulla normaali lämpötiloiltaan.

Leus on jopa sitä mieltä, että koronaviruksen vastatoimien aiheuttama teollisuuslaitosten pysähtyminen ja lentojen väheneminen saattaisi näkyä jo tulevan kesän lämpötiloissa normalisoivana tekijänä.

– Maaliskuussa alkoi jyrkkä kasvihuonekaasujen väheneminen ja saastuminen on vähentynyt merkittävästi… Minun kollegani ovat jo taipuvaisia ajattelemaan, että kesä tulee mahtumaan normaaleiden arvojen sisälle. Emmekä ainakaan ennusta, että siitä tulisi kesän 2010 kaltaista, Leus sanoi RT:lle.