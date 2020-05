Kommentti: Anne Frankin elämä loppui keväällä 75 sitten – nykyisin Bergen-Belsen on aava kenttä, jossa koko kauheutta on vaikea käsittää

Anne Frankin kuolemasta on kulunut 75 vuotta.

75 vuotta sitten vapautettu Bergen-Belsen oli pahuuden näyttämö. Saksassa uusnatsit ovat vieneet Nuoren tytön päiväkirjan oikeuteen ja kyseenalaistaneet sen aitouden, kirjoittaa toimittaja Kaisla Kuuskoski.

Bergen-Belsenin keskitysleirin vapauttamisesta tuli huhtikuun puolivälissä 75 vuotta. Leirin tunnetuin uhri Anne Frank menehtyi 15-vuotiaana pilkkukuumeeseen tai lavantautiin reilu kuukausi ennen kuin brittijoukot saapuivat. Hän on yksi 70 000 leirillä kuolleesta.

Nykyään Bergen-Belsen on aavan aukea kenttä Luoteis-Saksassa. Kaikki rakennukset piti polttaa 1945 tautien hävittämiseksi. Alueella kohoaa monia muistomerkkejä – myös Anne Frankin symbolinen hauta – ja valtavia joukkohautoja, joista kussakin on tuhansittain vainajia. Tunnelma on harras, kynttilöitä ja juutalaisten haudoille asettelemia kuolinkiviä paljon. Sekä tietokylttejä.

Koko kauheutta on vaikea – ehkä mahdoton käsittää. Toimittaja Arthur Koestlerin on kirjoittanut: ”Tilastot eivät vuoda verta, mutta yksityiskohdissa on voimaa”.

Leirin museoon on kirjoitettu auki leiriltä selvinneiden kertomuksia kauhun vuosista. Valokuvat ja videot leiriltä löydetyistä ihmisparoista kertovat todellisuudesta, joka on vaikea ymmärtää todeksi. Tiedättehän, kasoittain ja kärryittäin kirjaimellisesti luurangonlaihoja ruumiita.

Anne Frank ei ehtinyt kirjoittaa leiristä bestselleriksi nousseeseen Nuoren tytön päiväkirjaansa (Het Achterhuis). Natseilta Amsterdamissa piileskellessään hän pohti kirjan mahdollista julkaisua ja siisti päiväkirjaa julkaisukuntoisemmaksi.

Keskitysleireiltä selvinnyt isä Otto Frank yhdisteli kahdesta versiosta teoksen, joka julkaistiin 1947. Se on Unescon ihmiskunnan dokumenttiperinnön rekisterissä ja ympäri maailman koulujen lukulistoilla.

Amsterdamissa Anne Frankin kotimu­seossa vuosittain yli miljoona turistia kipuaa kapeita tikkaita vintille, jossa kaksi juutalaisperhettä piilotteli kirjahyllyoven takana salahuoneistossa vuosia. Lopulta turhaan. Tarina tulee iholle ja järkyttää.

Wiesbadenin tuomioistuin on todennut tuomiossaan päiväkirjan olevan aito. Joka tapauksessa Google-haku tuo esiin kymmeniä tekstejä, joissa kivenkovaan todetaan Anne Frankin päiväkirjan olevan suuri huijaus.

Anne Frank kuoli Bergen-Belsenin keskitysleirillä reilua kuukautta ennen brittijoukkojen saapumista vuonna 1945.

Holokaustin kieltäminen on huolestuttava trendi. Nürnbergin oikeuden­käynneissä määriteltiin kuuden miljoonaan juutalaisen menehtyneen kansanmurhassa. Esimerkiksi Hollannin juutalaisista kuoli 75 prosenttia, yli 100 000.

Muistaa tulee myös, että juutalaisten lisäksi murhattiin tuhansittain romaneita, kommunisteja, vammaisia ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvia.

Bergen-Belsenissä lapsuutensa viettänyt Jona Oberski kertoo kirjassaan Lapsuusvuodet (Kinderjaren, 1978) leiristä leikki-ikäisen vinkkelistä. Toisin kuin Anne Frank hän selvisi kertomaan leiristä.

Jona Oberski syntyi Amsterdamissa vuotta ennen sodan syttymistä. Perhe siirrettiin Westerborkin leirille 1943 ja sieltä Bergen-Belseniin. Antamissaan haastatteluissa hän jättää arveluiden varaan, kuinka omaelämä­kerrallinen kirja on.

Sodan jälkeen Oberski varttui sijaisperheessä. Elämäntyönsä hän teki hiukkasfyysikkona.

Sota muutti kaiken. Isä menehtyy ja äiti menettää mielenterveytensä hitaasti kirjan mittaan. Roolit kääntyvät ympäri, ja pieni ujo poika kantaa äidistään paljon huolta. Bergen-Belsenissä arkipäiväinen elämä muuttuu karuksi: ei lahjoja syntymäpäivänä, sen sijaan kiväärikätisiä tarkkailijoita.

On parempia päiviä ja huonompia päiviä. Pienet huomiot saksalaisista vanginvartijoista muistuttavat inhimillisyydestä pahuuden keskellä. Lasten annetaan kaapia kattilasta viimeiset herkkupalat, ja lääkäri hakee perheen todistamaan isän viimeisiä hetkiä.

Päähenkilö, naiivi pikkupoika ei syytä eikä tuomitse vartijoita tai saksalaisia. Pojan äiti myös muistuttaa pojalle, että vartijat tekevät vain mitä heidät on käsketty tekemään, eikä heitä saa vihata.

Ennemminkin poika ottaa tilanteen olosuhteineen itsestäänselvyytenä – mihin muuhunpa sitä viisivuotias vertaisi elämää. Holokaustimuistelmien kerrotaan usein osoittavan, miten keskitysleirit irrottivat ihmiset vanhoista identiteeteistään. Näin pienellä ei ole vanhaa identiteettiä, josta irrottautua.

Historian tapahtumien myrskyissä pyörii inhimillinen ajan pyörä: lapset syntyvät, leikkivät, kiukuttelevat, aikuistuvat, rakastuvat ja saavat omia lapsia. Lapset ovat lapsia keskitysleireilläkin.

Pienelle Jonalle maailma ei ole mustavalkoinen eikä keskitysleiri pelkkä paha. Vartijat tekivät työtä käskettyä. Pahuus on ohjeissa, ei niiden noudattamisessa.

– Maailma on vaarallinen paikka elää, ei pahojen ihmisten vuoksi vaan niiden ihmisten, jotka eivät tee asialle mitään, virkkoi natseja Yhdysvaltoihin paennut Albert Einstein kuuluisasti. Fyysikko hänkin.

Saksalaisten on vaikeaa elää historiansa kanssa. Onko jokainen isoäiti ja isoisä paha? Kansalaistottelemattomuus palkittiin usein kuolemalla. Antisemitismi ja rotuoppi olivat 1900-luvun alkupuolella kovaa huutoa muuallakin Euroopassa.

Bergen-Belsenin museon videoilla leirin lähellä asuneet paikalliset kertovat tienneensä, että jotain outoa piikkilankojen tapana tapahtui.

Koko karmeutta he eivät osanneet kuvitella. Bergen-Belsen ei ollut tuhoamisleiri kaasukammioineen, mutta nälkä ja taudit riuduttivat vankeja. Noin 14 000 vankia oli niin heikossa kunnossa, että kuoli vapautumisen jälkeen.

Hollywood-tähti Marlene Dietrich ei osannut myöskään kuvitella siskostaan natsia. Marlene itse muutti Hollywoodiin 1930, ja kun Hitler nousi valtaan 1933 hän ilmoitti, ettei palaa enää Saksaan.

Hän palasi sodan aikana liittoutuneiden viihdytysjoukoissa ja lensi toukokuussa 1945 Bergen-Belseniin tapaamaan siskoaan, jota luuli pidetyn natsien uhrina leirillä.

Kävi ilmi, että sisar Elisabeth oli pyörittänyt elokuvateatteria ja kanttiinia SS-sotilaille. Filmitähti kielsi isosiskonsa julkisesti koko loppuelämänsä ajan, mutta tuki tätä taloudellisesti.

Leirille voi sukeltaa kirjojen kautta. Jotta totuus muistettaisiin, onkin tärkeää tuoda holokaustia esiin sekä tarinoiden että tarkan historiantutkimuksen muodoissa. Mennyt ansaitsee sen ja nykyinen ja tuleva maailma tarvitsee sitä, ettei samaan kiveen kompastuta toistamiseen. Kirjallisuus muistuttaa meitä inhimillisyydestä.

Keskitysleireiltä on säilynyt harvoja vankien muistiinpanoja ja piirustuksia. Talvella suomennettiin Eddy de Windin Auschwitzin-päiväkirja, joka on tiettävästi ainoa keskitysleirillä kirjoitettu kirja.

Mikrohistorian keinoin teokset tuovat lukijalle pienen osan totuutta: sodan totuuden yhden ihmisen ja hänen yhteisönsä kokemuksissa. Tätä palaa ei voi monistaa kaikkien keskitysleirien totuudeksi, mutta se antaa lukijalle tavan käsittää mennyttä.