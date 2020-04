Poliisi tiedotustilaisuudessa: Norjalaismiljonääriä epäillään 1,5 vuotta sitten kadonneen vaimonsa murhasta – ”Epäilykset ovat kasvaneet ajan myötä”

Poliisi kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa tiistaina aamupäivällä.

Norjalaismiljonääri Tom Hagenia epäillään vaimonsa Anne-Elisabeth Falkevik Hagenin murhasta tai henkirikoksen avustamisesta, poliisi kertoi tiedotustilaisuudessa.

– Epäilykset Tom Hagenia kohtaan ovat kasvaneet ajan myötä, poliisin edustaja kertoi.

Anne-Elisabeth Hagenia ei ole vieläkään löydetty.

68-vuotias nainen katosi 31.10.2018 Oslon itäpuolella sijaitsevasta kotitalostaan Lørenskogissa. Tom Hagenin on kerrottu huomanneen vaimonsa katoaminen, kun hän tuli työpäivän jälkeen tyhjään kotiin. Hagenin on sanottu löytäneen huonolla norjalla kirjoitettu viesti, jossa uhattiin tappaa nainen, jos poliisi sekaantuu tapaukseen.

Poliisi kertoi epäillystä sieppauksesta julkisuudessa vasta 9. tammikuuta 2019. Myöhemmin poliisi kertoi, ettei naisen uskottu olevan enää elossa.

Poliisi kertoi tiedotustilaisuudessa, että ensimmäinen teoria oli, että miljonäärin vaimo olisi siepattu taloudellisen hyödyn saamiseksi. Kesäkuussa 2019 poliisi kuitenkin uskoi, että nainen oli todennäköisesti tapettu.

Nyt sieppausta ei uskota tapahtuneen ollenkaan. Poliisi ei siksi usko, että ”sieppaajan” kanssa olisi käyty todellisia neuvotteluita.

Poliisin mukaan tapauksessa on selkeitä viitteitä suunnitelmallisuudesta johtaa poliisia harhaan.

– Kun muut hypoteesit ovat heikentyneet, poliisin epäilykset Tom Hagenia kohtaan ovat vähitellen vahvistuneet, tutkinnanjohtaja Tommy Brøske kertoi.

Hagenia vastaan on nostettu syytteet murhasta tai avunannosta murhaan. Hän on tutkintavankeudessa ainakin neljä viikkoa. Syynä on pelko todisteiden peukaloinnista, jos mies päästettäisiin vapaaksi.

Poliisi ei kommentoi mahdollista motiivia.

Poliisi ei myöskään sulje pois muita kiinniottoja.

Norjalaislehti VG kertoi tiistaiaamuna, että Hagen oli otettu kiinni, kun hän oli matkalla töihin. Poliisi pysäytti liikenteen kiinnioton takia. Hagenin auto jäi tien varteen ennen kuin se hinattiin poliisilaitokselle.

VG kertoi, kuinka poliisi meni myös Hagenin työpaikalle ja kotiin. Miljonäärin tontilla nähtiin myös poliisikoira.

VG uutisoi ennen poliisin tiedotustilaisuutta, että poliisi käynnisti jo viime kesänä salaisen tutkinnan, joka kohteena oli Tom Hagen. Tutkinnassa selvisi, että monet yksityiskohdat puhuivat sen puolesta, että Hagenilla olisi osuus vaimonsa katoamiseen.

Kesällä poliisi sanoi uskovansa, että sieppaus oli lavastettu henkirikoksen peittelemiseksi. Poliisi ei tuolloin kuitenkaan kertonut mahdollisia epäiltyjä tai motiivia.

Poliisi ei tiedostustilaisuudessa kommentoinut VG:n uutisia salaisesta tutkinnasta.