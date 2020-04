Joe Biden etsii varapresidentiksi naista – supersuosikki ei suostu

Entinen varapresidentti Joe Biden on käytännössä varmistanut demokraattien presidenttiehdokkuuden.

Ehdokkaista keskustellaan jo vilkkaasti, mutta valintaprosessi on vasta alussa. Biden vakuuttaa ottavansa rinnalleen joka tapauksessa naisen.

Demokraattien presidenttiehdokkuuden käytännössä varmistaneen Joe Bidenin voi sanoa olevan poikkeuksellisen pätevä henkilö etsimään ehdokasta Yhdysvaltain varapresidentiksi. Kahdeksan vuotta samaa virkaa Barack Obaman rinnalla hoitanut Biden tietää, mistä hommassa on kysymys.

Yleensä presidenttiehdokkaan kakkosmiehen tai -naisen valinta on junailtu paljolti julkisuudelta piilossa, mutta tällä kertaa kaikki on toisin. Biden on sanonut haluavansa työparikseen naisen, eivätkä monet potentiaaliset ehdokkaat ole salailleet halukkuuttaan tehtävään.

Bidenin mukaan erityinen valmisteluryhmä alkaa pian valmistella ehdokkaiden karsimista pienemmäksi noin kolmen henkilön joukoksi, jonka kokoonpano lienee selvillä vasta kesällä.

Biden on itse todennut varapresidenttiehdokkaan tärkeimmäksi vaatimukseksi sen, että tämä pystyy tarvittaessa astumaan Bidenin tilalle heti, jos hän itse ”jostain syystä” poistuisi virasta.

– Kansan täytyy voida katsoa häntä ja todeta, että tuo nainen on valmis Yhdysvaltain presidentiksi huomenna, Biden sanoi CBS:n haastattelussa.

Presidenttiehdokkaaksi 2024 vaaleissa?

Biden olisi valituksi tullessaan 78-vuotiaana Yhdysvaltain historian vanhin virassa aloittava presidentti, joten terveysongelmien mahdollisuutta ei varsinkaan näin epidemia-aikana voi sivuuttaa. Väitöskirjatutkija Jani Kokon mukaan varapresidentin henkilöllä on tällä kertaa tavanomaista enemmän merkitystä siinäkin tapauksessa, että Biden pysyy terveenä.

– Hän on itse väläytellyt olevansa yhden kauden presidentti. Silloin olisi luontevaa, että varapresidentti olisi ehdolla vuoden 2024 presidentinvaaleissa, Kokko sanoo.

Valinnalla on väliä myös koko liittovaltion tulevaisuuden kannalta, sillä Biden näyttää tuoreiden kyselyiden perusteella olevan jonkin verran niskan päällä lopullisessa presidenttikisassa.

– Heidän (Donald Trumpin ja republikaanien) asemassaan olisin huolissani, Kokko tiivistää. Yhdysvaltain politiikkaan ja kansainväliseen politiikkaan erikoistunut Kokko on tohtorikoulutettavana Jyväskylän yliopistossa.

Hallintokokemusta kaivataan Trumpin jäljiltä

Yhdysvalloissa varapresidentti on yleensä täydentänyt Valkoisen talon osaamista ominaisuuksilla, joita varsinaiselta presidentiltä on puuttunut. Siksi ulkopolitiikan konkari Biden sopi vuonna 2008 nuoremman ja kokemattomamman Obaman pariksi.

Poliittista kokemusta Bidenilta ei edelleenkään puutu. Kokon arvion mukaan tärkeintä olisikin löytää varapresidenttiehdokkaaksi henkilö, jolla on kokemusta hallinnosta. Tämä osoittaisi Bidenin ajattelevan koko kansakunnan etua ja sitä, miten edeltävien neljän vuoden kaaoksesta päästään eteenpäin.

– Nyt on nähty miten rempalleen Trump on liittovaltion hallinnon monelta osin saanut. Siksi varapresidentiksi ja hallitukseen tarvitaan päteviä henkilöitä, joilla on hallinnointikokemusta, Kokko sanoo.

Tällaisia voisivat hänen mukaansa olla esimerkiksi Michiganin kuvernööri Gretchen Whitmer tai New Mexicon kuvernööri Michelle Lujan Grisham. Whitmer on saanut näkyvyyttä koronaepidemian hoidossa osavaltiossaan sekä Trumpin koronalinjan vastustajana. Grishamille taas lisäetua toisi muun muassa latinotausta.

– Whitmer myös tulee (perinteisen teollisuuden) ruostevyöhykkeeltä, joka on presidentinvaaleissa tärkeä alue, Kokko muistuttaa.

Suosittu Michelle Obama ei suostu

Yhdysvaltain mediassa varapresidenttien top 10 -listojen kärjessä ovat useimmiten kaksi senaattoria: Kamala Harris Kaliforniasta ja Amy Klobuchar Minnesotasta. Kokon mukaan molemmat olisivat sikäli luontaisia valintoja, että he olivat itsekin mukana demokraattien presidenttiehdokaskilvassa.

Klobuchar tulee vaalien kannalta tärkeästä vaa'ankieliosavaltiosta, Harris taas olisi ensimmäinen afroamerikkalaista taustaa omaava nainen varapresidenttiehdokkaana.

Joissain amerikkalaiskommenteissa on pidetty suorastaan välttämättömänä, että Biden valitsisi rinnalleen ehdokkaaksi afroamerikkalaisen naisen. Muina hyvinä ehdokkaina on mainittu muun muassa Georgian kuvernöörinvaalin 2018 täpärästi hävinnyt Stacey Abrams ja jopa supersuosittu Michelle Obama, joka on kuitenkin jyrkästi kieltäytynyt kunniasta.

– Hyväksyisin hänet silmänräpäyksessä, hän on mahtava. Mutta en usko hänen haluavan asua enää koskaan lähellä Valkoista taloa, Biden sanaili Obamasta KDKA-kanavan haastattelussa aiemmin tässä kuussa.

Cuomo olisi vahvoilla, jos ei olisi mies

Mahdollisiin varapresidenttiehdokkaisiin lukeutuu myös teräväsanainen Massachusettsin senaattori Elisabeth Warren. Hän edustaa demokraattipuolueen vasenta laitaa ja voisi siten innostaa vaaliuurnille Bidenin kanssa kovimman kisan presidenttiehdokkuudesta käyneen Bernie Sandersin kannattajia. Warren on kuitenkin jo 70-vuotias, joten hän ei ehkä toisi kaivattua nuorekkuutta 77-vuotiaan Bidenin rinnalle.

Seurattaviin nimiin kuuluu myös Tammy Duckworth, molemmat jalkansa Irakissa menettänyt sotaveteraani Illinoisista. Hän sai aikaan uudelleenjärjestelyjä Capitol-kukkulalla, koska hän on sekä ensimmäinen kongressiin valittu liikuntarajoitteinen edustaja että ensimmäinen senaattori, joka on synnyttänyt lapsen virassa ollessaan.

Tutkija Kokon mukaan Biden tuskin peruu lupaustaan naisen valinnasta varapresidenttiehdokkaaksi. Jos hän niin tekisi, olisi koronaepidemian myötä nyt tarjolla suorastaan kansallissankariksi noussut uusi nimi: New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomo.