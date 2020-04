Norjalaismiljonääri Tom Hagenin vaimo katosi mystisesti 1,5 vuotta sitten – nyt poliisi otti aviomiehen kiinni

Norjalaismiljonääri Tom Hagen on otettu kiinni poliisin tutkiessa hänen vaimonsa Anne-Elisabeth Hagenin katoamista.

Poliisi pitää aamupäivällä tiedotustilaisuuden kiinniotosta.

Norjalaismiljonääri Tom Hagen on otettu kiinni, VG uutisoi. Miehen vaimo on ollut kateissa 1,5 vuotta, mutta poliisi ei ole kommentoinut kiinnioton syytä. Poliisi pitää tiedotustilaisuuden kello 11.30 Suomen aikaa. IS seuraa tiedotustilaisuuden.

Mies otettiin kiinni kello 8.30 paikallista aikaa tiistaina, kun hän oli matkalla kotoaan töihin. Poliisi pysäytti liikenteen, minkä jälkeen Hagenin auto jäi tyhjänä tien varteen, norjalaislehti kertoo. VG:n mukaan Tom Hagenin kiinnioton jälkeen poliisi kävi myös miehen työpaikalla. Poliisi on myös Hagenin kotona.

Hagenin vaimo Anne-Elisabeth Hagen katosi kotoaan 31. lokakuuta 2018. Poliisi tutki katoamista ensin kidnappauksena, mutta sittemmin naisen on epäilty tulleen murhatuksi.

Pariskunnan talo poliisin eristämänä tammikuussa 2019.

Poliisi kertoi miljonäärin vaimon katoamisesta tammikuussa 2019. Samalla poliisi kertoi yhdeksän miljoonan euron lunnasvaatimuksen sisältäneestä kirjeestä.

Väitetty sieppaaja piti satunnaisesti yhteyttä Hagenin perheeseen. Viimeisin kerta oli 8. heinäkuuta.

Viime joulukuussa poliisi sanoi, että epäilty sieppaaja tai sieppaajat olisivat saattaneet päästä perheen kotitaloon heidän omilla avaimillaan.

– Olemme tietoisia siitä, että kotiavaimia säilytetään joskus ulkopuolella, poliisin tutkija Tommy Brøske kertoi Norjan yleisradio NRK:lle.