Pentagon julkaisi virallisesti kolme ufo-videota – ”Se kiihtyi nopeammin kuin mikään aiemmin näkemäni”

Pentagon julkaisi kolme videota, joiden lentäviä esineitä ei voi tunnistaa. Videot olivat vuotaneet jo aiemmin julkisuuteen. Niitä on kutsuttu Ufo-videoiksi.

Yhdysvaltain puolustusministeriö eli Pentagon julkaisi maanantaina virallisesti kolme laivaston lentäjien eri vuosina ottamaa videota.

Niissä näkyviä ilmiöitä ei ole pystytty selittämään. Videot ovat olleet jo ilman lupaa esillä sosiaalisessa mediassa. Niitä on kutsuttu myös videoiksi ufoista (unidentified flying object) eli tunnistamattomista lentävistä kohteista.

– Yksi videoista on otettu vuonna 2004 ja kaksi muuta 2015, puolustusministeriön tiedottaja Sue Gough kertoo CBS Newsille.

Videot tulivat julkisiksi vuosina vuosina 2007 ja 2017 sattuneiden luvattomien vuotojen takia. Nyt niiden aitous on vahvistettu.

Kolme videota

Vuoden 2004 video on kuvattu Tyynellämerellä. Siitä kertoi The New York Times ensimmäistä kertaa vuonna 2017. Kaksi koulutustehtävissä ollutta hävittäjälentäjää lähetettiin tutkimaan tuntemattomia lentokoneita, joita merivoimien risteilijä oli seurannut viikkoa.

Vuonna 2004 Yhdysvaltojen laivastossa F/A-18 Super Hornet -hävittäjää lentänyt Chad Underwood näki infrapunakameran avulla ilmassa olevan jotain erikoista: kamerassa näytti liikkuvan kohde täysin eri tavalla kuin muut mahdollisesti ilmassa kohdattavat asiat kuten lentokoneet, ohjukset tai linnut. Hän rikkoi hiljaisuuden joulukuussa 2019 ja kertoi asiasta New York Magazinen haastattelussa.

Kuvakaappaus videolta.

Lentäjät havitseivat esineen, joka ikään kuin leijui meren yläpuolelle. Se aloitti nopean nousun, kun lentäjät lähestyivät sitä.

– Se kiihtyi nopeammin kuin mikään aiemmin näkemäni, yksi lentäjistä kertoi tuolloin The Timesille.

Kaksi muuta videota on kuvattu vuonna 2015. Esineiden nopeus ja kyky pyöriä ilmassa ihmetytti kuvaajia.

– Videoissa havaittuja ilmiöitä pidetään edelleen tunnistamattomina, Sue Gough korosti.