Expressen: Liki 80 prosentilla Ruotsissa koronaan kuolleista oli korkea verenpaine

”Ihmisillä, joilla on korkea verenpaine, on yleensä muitakin riskitekijöitä.”

Ruotsin sosiaalihallituksen esittämien lukujen mukaan 79 prosentilla koronaan Ruotsissa kuolleista potilaista oli korkea verenpaine, kertoo Expressen. Lisäksi 48 prosentilla oli sydän- ja verisuonitauti ja 29 prosentilla diabetes.

Yhdeksän kymmenestä oli yli 70-vuotiaita ja näistä puolet yli 85-vuotiaita. Vain prosentti kuolleista oli alle 50-vuotiaita.

Expressenin haastatteleman Lundin yliopiston professorin Kristina Sundquistin mukaan siitä, että isolla osalla kuolleista oli korkea verenpaine, ei voi kuitenkaan vetää kovin suuria johtopäätöksiä.

– Ihmisillä, joilla on korkea verenpaine, on yleensä muitakin riskitekijöitä. He, jotka ovat vakavasti ylipainoisia, sairastavat yleensä myös diabetesta ja heillä on korkea verenpaine, joten on vaikea todeta yhtä riskitekijää. Usein niitä on monta yhtä aikaa, hän sanoo.

Ruotsissa 27 prosentilla yli 20-vuotiaista on korkea verenpaine. Luku kasvaa, mitä vanhemmista ihmisistä puhutaan.

– Korkea verenpaine on aika yleistä. Tietyn iän jälkeen melkein kaikilla on korkea verenpaine, Sundquist toteaa Expressenille.

Ruotsin sosiaalihallitus on raportoinut viime viikon torstaihin mennessä 1 700:sta koronaviruskuolemasta. Luku on Expressenin mukaan kymmenen prosenttia enemmän kuin maan kansanterveysvirasto on kertonut samalla aikavälillä.

Ero selittyy sillä, että kansanterveysviraston luvuissa on vain tapaukset, joissa potilas oli antanut positiivisen koronanäytteen. Sosiaalihallituksen luvuissa taas on sellaisiakin tapauksia, joista pystyttiin varmuudella sanomaan potilaalla olleen koronavirus, vaikkei testiä tehtykään.