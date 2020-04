Trump ei ota vastuuta siitä, että joidenkin ihmisten on kerrottu väärinkäyttäneen desinfiointiainetta.

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump palasi maanantaina paikallista aikaa median eteen päivittäiseen koronavirustiedotustilaisuuteensa. Trumpin pressitilaisuudet ehtivät olla pari päivää tauolla sen jälkeen kun presidentti oli twiitissään kyseenalaistanut niiden mielekkyyden.

Ennen taukoa Trump aiheutti torstaina kansainvälisen kohun ehdottamalla tiedotustilaisuudessa selvitystä siitä, voisiko koronaviruspotilaan kehoon mahdollisesti antaa ruiskeena desinfiointiainetta. Myöhemmin Trump selitti sanomaansa sarkasmilla.

Aiheeseen palattiin myös maanantaina toimittajien kysyessä presidentin vastuuta siitä, että lausunnon jälkeen joidenkin ihmisten on kerrottu väärinkäyttäneen desinfiointiaineita.

Esimerkiksi Marylandin republikaanikuvernööri Larry Hogan kertoi sunnuntaina uutiskanava CBS:n haastattelussa osavaltiossaan satojen ihmisten kysyneen puhelimitse neuvoa siihen, voisiko desinfiointiaineen injektoinnista tai nielemisestä todella olla apua koronavirusta vastaan.

Trumpilta kysyttiin nyt sekä desinfiointiainetapausten kasvusta että hänen vastuustaan siinä.

– En voi kuvitella miksi, Trump vastasi ensimmäiseen kysymykseen.

Hän myös kielsi ottavansa vastuuta asiasta, kertoo muun muassa uutiskanava CNN.

Trumpin torstainen lausunto sai monet lääketieteen asiantuntijat muistuttamaan, että desinfiointiainetta ei pidä missään tapauksessa injektoida ihmiseen.

Trump tyrmäsi huolet marrasvaalien siirrosta

Trump sanoi kysyttäessä myös, että hän ei ole siirtämässä marraskuun alun presidentinvaaleja. Asiaa on spekuloitu erityisesti sen jälkeen, kun demokraattien nimitystä vaille varma presidenttiehdokas Joe Biden sanoi viime viikolla, että Trump saattaa yrittää siirtää vaaleja.

CNN:n mukaan presidentti ei yksin voi päättää vaalien siirtämisestä, vaan siihen tarvittaisiin kongressin hyväksyntä. Asia on joka tapauksessa huolestuttanut demokraattipuoluetta.

Yhdysvalloissa jo noin 56­000 ihmistä on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Luku on korkein maailmassa. Maailman koronavirustilannetta seuraavana Worldometer-tilastosivuston mukaan Yhdysvalloissa on miljoonaa asukasta kohden kuollut virukseen 171 ihmistä. Suomessa vastaava suhdeluku oli tiistaiaamuna 35.

Vahvistettuja tartuntoja Yhdysvalloissa on noin miljoona.