Maailmalla kolmen miljoonan koronaan sairastuneen raja rikki – Britanniassa vähiten kuolemia neljään viikkoon

Terveydenhoito eri puolilla maailmaa on joutunut lujille koronaviruspandemian seurauksena.

Vahvistettujen koronavirustartuntojen määrä on tuplaantunut vajaassa kolmessa viikossa.

Maailmassa on todettu jo yli kolme miljoonaa vahvistettua koronavirustartuntaa. Kolmen miljoonan vahvistetun tartunnan määrä meni rikki Worldometer-sivuston mukaan maanantaina iltapäivästä Suomen aikaa.

Luvussa ovat mukana vain laboratoriotesteissä vahvistetut tartunnat. Todelliset tartuntaluvut ovat paljon suuremmat.

Virus on jatkanut ripeää leviämistään eri maiden ankarista rajoitustoimista huolimatta. Vahvistettujen tartuntojen määrä tuplaantui 1,5 miljoonasta kolmeen miljoonaan alle kolmessa viikossa – vain 18 vuorokauden aikana.

Uutistoimisto Tassin laskelmien mukaan tartunnat nousivat miljoonasta kahteen miljoonaan 13 vuorokaudessa. Seuraavassa miljoonassa (kahdesta kolmeen miljoonaan) tartunnassa kului 12 vuorokautta. Tassin mukaan 2,5 miljoonan tartunnan raja meni rikki 22. huhtikuuta, eli tuoreimpaan puoleen miljoonaan tartuntaan meni aikaa enää viisi vuorokautta.

Eniten vahvistettuja tartuntoja on USA:ssa – jo yli miljoona. Eli käytännössä joka kolmas maailman vahvistetuista koronavirustartunnoista on Yhdysvalloissa. Espanjassa vahvistettuja tartuntoja on noin 230 000 ja Italiassa 200 000.

Tauti on toistaiseksi vaatinut maailmalla jo yli 210 000 ihmisen hengen. USA:ssa tautiin on menehtynyt yli 56 000 henkeä, Italiassa lähes 27 000 ja sekä Espanjassa että Ranskassa reilut 23 000 henkeä.

Koronasta toipunut Britannian pääministeri Boris Johnson korosti, että Britannian valonpilkahdusmaisesta kehityksestä huolimatta varra hölläämiseen ei vielä ole.

Britanniasta puolestaan kantautui maanantai-iltana lohduttavia uutisia. Sky News kertoi, että maassa kuoli vuorokauden aikana 360 henkeä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Lukumäärä on Britanniassa matalin neljään viikkoon.

Edellisen kerran alle 360 päiväuhrin oli Britanniassa jääty 30. maaliskuuta.

Samoin kuolonuhrien prosentuaalinen kasvu edelliseen päivään verrattuna (1,7%) jäi pandemia-ajan pienimmäksi.

Omasta koronatartunnastaan toipunut ja töihin palannut Britannian pääministeri Boris Johnson sanoi aiemmin maanantaina, että Britannian kurssi alkaa vihdoinkin kääntyä. Johnson kuitenkin patisti, että nyt ei ole varaa herpaantua, vaan tiukkoja rajoitustoimia tulee jatkaa tästedeskin.

Yhteensä Britanniassa on maan terveysministeriön mukaan menehtynyt yli 21 000 henkeä koronaviruksen seurauksena.