Uuden-Seelannin uusien koronatartuntojen määrät kutistuivat yksinumeroisiksi – ”Olemme voittaneet taistelun”

Koronaviruksen vastaisessa kamppailussa hyvin pärjännyt Uusi-Seelanti laskee rajoituksiaan nelostasolta kolmostasolle.

Uusi-Seelanti on ilmoittanut pysäyttäneensä koronaviruksen leviämisen väestön keskuudessa ja höllentävänsä epidemian vuoksi asetettuja rajoitteita. BBC:n mukaan pääministeri Jacinda Ardern kertoi viruksen olevan ”tällä hetkellä eliminoitu”.

– Uudessa-Seelannissa ei ole laajalle levinneitä, havaitsematta jääneitä yhteisön sisäisiä tartuntoja. Olemme voittaneet taistelun, Ardern sanoi AFP:n mukaan.

Uudessa-Seelannissa oli maanantaihin mennessä todettu yhteensä 1 469 koronatartuntaa sekä 19 viruksen aiheuttamaa kuolemaa. Kymmenen päivän sisällä uusien tartuntojen määrä on ollut yhtä päivää lukuun ottamatta alle kymmenen päivässä.

Terveysviranomaiset ovat kuitenkin varoitelleet hallitusta liiallisesta omahyväisyydestä asian suhteen. Viranomaisten mukaan hyvä tilanne ei merkitse täyttä loppua uusien koronavirustapausten ilmaantumiselle.

”Jos meidän täytyy pysyä kolmostasolla, me pysymme”

Uudessa-Seelannissa on lähes viiden viikon ajan pidetty suljettuna kaikki palvelut elintärkeitä toimintoja lukuun ottamatta. Tiistaina rajoitusten tasoa lasketaan tasolta neljä tasolle kolme.

Tämä tarkoittaa sitä, että osa yrityksistä, noutoruokaa myyvistä ravintoloista sekä kouluista saa avata jälleen ovensa. Ihmisten sosiaalisen kanssakäymisen ei kuitenkaan anneta vielä palata ennalleen, vaan suurin osa uusiseelantilaisista joutuu edelleen pysyttelemään kodeissaan ja välttelemään fyysistä kanssakäymistä muiden kanssa.

– Avaamme taloutta, mutta emme ole avaamassa ihmisten sosiaalista elämää, Ardern sanoi hallituksen tiedotustilaisuudessa.

Hän varoitti myös, että ei ole vielä varmuutta siitä, milloin kaikki tartunnat saadaan loppumaan, mikä sallisi paluun takaisin normaaliin.

– Kaikki haluavat saada takaisin sosiaaliset kontaktit, joita me kaikki kaipaamme. Mutta tehdäksemme sen varmasti, meidän kaikkien on edettävä hitaasti ja varovasti. En aio riskeerata niitä voittoja, joita olemme jo saavuttaneet uusiseelantilaisten terveyden eteen. Jos meidän täytyy pysyä kolmostasolla, me pysymme, Ardern sanoi.