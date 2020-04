Tyhjä ravintola Queensissä, New Yorkissa 27. huhtikuuta 2020.

Yhdysvalloissa koronavirustartunnan on saanut jo lähes miljoona ihmistä.

Yhdysvalloissa New Yorkin osavaltio on paininut suuren koronaepidemian kanssa. Kuvernööri Andrew Cuomo kertoi maanantaina uusia tietoja osavaltion virustilanteesta. Tuoreiden lukujen mukaan osavaltion alueella oli rekisteröity 337 uutta koronaviruksen aiheuttamaa kuolemaa. Lukema oli laskenut edellisestä päivästä, jolloin uusia kuolemia kerrottiin olevan 367.

– Kuolinluvut ovat laskussa, mutta lukema on yhä traagisen korkea, Cuomo sanoi uutiskanava CNN:n mukaan.

Cuomon mukaan osavaltion alueella sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on pysynyt tasaisena. Kuvernööri toivoisi, että myös tämä luku kääntyisi laskuun.

Yhdysvalloissa on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin eniten ihmisiä koko maailmassa. Worldometers-sivuston mukaan kuolleita oli maanantai-iltaan mennessä yli 55 000. Sivuston mukaan varmistettuja virustartuntoja oli jo lähes miljoonalla ihmisellä. Miljoonaa asukasta kohti Yhdysvalloissa on koronavirukseen kuollut 169 ihmistä. Suomessa vastaava luku on 35.

New Yorkin rajoituksia höllennetään toukokuun puolivälissä?

Yhdysvalloissa joissain osavaltioissa on alettu ottaa varovaisia askeleita rajoitusten poistamisessa. Cuomo arvioi, että New Yorkissa siihen voidaan ryhtyä vasta myöhemmin.

– Ensimmäiset askeleet New Yorkin rajoitusten purussa joillakin alueilla voisivat alkaa 15. toukokuuta, Cuomo sanoi ja lisäsi:

– Osavaltion määräys pysyä kotona päättyy silloin, ja aion pidentää sitä monilla alueilla.

Cuomon mukaan rajoitusten purkamisessa on oltava järkevä ja viranomaisilla täytyy olla hyvä suunnitelma siihen.

– Pitää tietää, mitä on tekemässä.

Cuomo pyysi jatkoa väliaikaisille sairaaloille

Cuomo kertoi tiedotustilaisuudessa puhuneensa Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin kanssa ja pyytäneensä liittovaltion toimittamien väliaikaisten sairaaloiden pitämistä auki edelleen. Cuomon mukaan armeijan insinöörien rakentamat sairaalat tulisi pitää auki läpi syksyn. Kuvernööri pelkää, että koronaviruksen toinen aalto on tulossa.

– Olemme puhuneet koronaviruksen toisen aallon mahdollisuudesta tai koronaviruksen ja tavallisen flunssan yhtäaikaisesta aallosta syyskuussa. Se voisi olla normaalien sairaaloiden kapasiteetille ongelmallista.

Cuomo lähetti vielä erikseen kiitokset armeijalle ja myös Valkoisen talon suuntaan.

– Haluan yhä kiittää armeijan insinöörejä, jotka tekivät fantastista työtä sairaaloiden rakentamisen kanssa. Ja presidentti Trumpia myös, joka mahdollisti tämän hyvin nopealla aikataululla.

Presidentti Trump vaikuttaa luopuneen päivittäisten virustilanneinfojen pitämisestä. Viime viikolla Trump aiheutti kohun, kun hän pohti mm. selvitystä siitä, voisiko koronaviruspotilaan kehoon mahdollisesti antaa ruiskeena desinfiointiainetta. Trump selitti lausuntoaan myöhemmin sarkasmilla. Sen jälkeen presidentti ei ole astunut median eteen.

Lähteenä CNN ja AFP