Suomessa keskustellaan yhä kiivaammin koulujen avaamisesta ja sen mahdollisista seurauksista. Lähin esimerkki löytyy Tanskasta, joka avasi alakoulujen ja päiväkotien ovet pari viikkoa sitten.

Useat maat ovat ryhtyneet purkamaan koronavirusta torjuvia rajoituksia sitä mukaa, kun tartuntojen määrät ovat taittuneet laskuun. Yksi ensimmäisistä toimista on ollut koulujen avaaminen, josta keskustellaan tällä hetkellä myös Suomessa vilkkaasti.

Suomessakin seurataan nyt tarkasti sitä, onko koulujen avaamisella vaikutusta epidemiatilanteeseen. Lähin esimerkki löytyy Tanskasta, joka avasi alakoulut ja päiväkodit 16. huhtikuuta eli liki kaksi viikkoa sitten. Osa kouluista oli avannut ovensa jo edellisenä päivänä.

Lapsiaan kööpenhaminalaiseen kouluun tuoneet vanhemmat pitivät turvavälit jonottaessaan ovelle.

Jos koronaviruksen itämisaika on enimmillään arvioidut kaksi viikkoa, ainakin teoriassa tilastoissa pitäisi jo alkaa näkyä se, onko koulujen avaaminen kiihdyttänyt viruksen leviämistä. Pidemmälle vieviä johtopäätöksiä tilastoista on varmasti liian varhaista tehdä, mutta jotakin suuntaa antavaa niistä voi ehkä jo päätellä.

Näin uusien tartuntojen määrät ovat kehittyneet

Uusien päivittäisten tartuntojen määrä oli Tanskassa huipussaan 7. huhtikuuta, jolloin niitä todettiin 390:llä henkilöllä. Huippukohdan ja koulujen avaamisen välisten kahdeksan päivän aikana uusia tartuntoja todettiin keskimäärin 201 päivässä.

Koulujen avaamispäivänä Tanskassa rekisteröitiin 198 uutta tartuntaa. Koulujen avaamisen ja maanantain välisenä aikana uusien tartuntojen määrän keskiarvo on ollut 165 tartuntaa. Alimmillaan uusia tartuntoja on ollut 123 päivässä, mutta mukaan mahtuu myös muutama selvästi erottuva piikki, 22. huhtikuuta (217 uutta tartuntaa) sekä 25. huhtikuuta (235 uutta tartuntaa).

Randerissa sijaitsevan koulun opettaja Rebekka Hjorth veti musiikintuntia ulkona 5A-luokalle.

Edellisen kerran uusien tartuntojen määrä ylitti kahdensadan rajan kaksi päivää huippukohdan jälkeen eli 9. huhtikuuta, jolloin niitä todettiin 233 henkilöllä. On kuitenkin muistettava, että tartuntojen rekisteröiminen saattaa tapahtua viiveellä, jolloin niitä saattaa kertyä yksittäiselle päivälle todellista enemmän tai vähemmän.

Päivittäisten uusien tartuntojen keskiarvon perusteella alakoulujen ja päiväkotien avaaminen ei kuitenkaan näytä ainakaan toistaiseksi vaikuttaneen viruksen leviämiseen kiihdyttävästi, vaan suunta on edelleen laskeva todettujen tartuntojen perusteella.

Kööpenhaminalaisen Lykkebon koulun oppilaat saivat ensimmäisenä lähiopetuspäivänä vieraakseen pääministeri Mette Frederiksenin.

Lisäksi kannattaa panna merkille, että koulujen ja päiväkotien toiminta poikkeaa huomattavasti siitä, mitä se oli ennen rajoitusten asettamista. Oppilaita ja henkilökuntaa suojataan tarkalla hygienialla sekä vähintään kahden metrin turvavälejä käyttämällä, myös ulkoleikeissä.

Näin oppilaita ja henkilökuntaa suojataan

CNN:n parin viikon takaisessa artikkelissa seurattiin Kööpenhaminan ulkopuolella Rodovressa sijaitsevan Hendriksholmin koulun avaamista. Artikkelissa kerrottiin, kuinka opettajien oli hallituksen määräysten mukaisesti jaettava lapset pienempiin ryhmiin ja ohjattava heidät pesemään kätensä välittömästi kouluun tullessa ja sen jälkeen vähintään kahden tunnin välein.

Riskialttiit pinnat kuten wc-istuimet, lavuaarit ja ovenkahvat desinfioitiin kaksi kertaa päivässä. Lisäksi koulujen kerrottiin muun muassa tehneen oppilaille karttoja, joihin oli merkattu erilliset reitit sisälle saapumista ja ulos poistumista varten.

Oppilaiden myös haluttiin viettävän ulkona mahdollisimman suuren osan päivästä.

Sääntöjen mukaan oppilaiden on pestävä kätensä heti kouluun tullessaan sekä vähintään kahden tunnin välein sen jälkeen.

Norja seurasi Tanskaa viime viikolla avaamalla päiväkodit ja esikoulut. Alakoululaiset palasivat lähiopetuksen piiriin maanantaina.

Suomessa päiväkodit ja esikoulut ovat olleet koko ajan toiminnassa, joskin osa lapsista on tästä huolimatta jäänyt kotiin, samoin kuin erityisryhmien opetuksesta, joka niin ikään on jatkunut koulutiloissa. Muutoin koulut on määrätty pidettäväksi suljettuina 13. toukokuuta saakka.

Jos hallitus päätyy avaamaan koulut kyseisen päivämäärän jälkeen, lukuvuodesta ehditään viettää lähiopetuksessa vielä kaksi viimeistä viikkoa.