Koronaviruksen kurittama Italia avaa varovaisesti rajoituksia ensi viikolla.

Suomen naapurimaassa Ruotsissa kerrottiin maanantaina 80 uudesta koronaviruksen aiheuttamasta kuolemantapauksesta. Sunnuntaina vastaava lukema oli vain kaksi, mutta viikonlopun vuoksi kaikista tapauksista ei ole välttämättä saatu tietoa. Kuolleiden kokonaismäärä on noussut tähän mennessä 2 274:ään.

Väestömäärään suhteutettuna Ruotsissa on nyt kuollut koronaviruksen vuoksi 225 ihmistä miljoonaa asukasta kohden. Suomen vastaava luku oli maanantaina 35.

Rekisteröityjen koronavirustapausten määrä on noussut Ruotsissa yli 18 900:aan. Määrä lisääntyi vuorokaudessa lähes 290:llä, mutta epidemiologi Anders Wallenstenin mukaan nämäkin luvut ovat viikonlopun jälkeen kuitenkin vielä alustavia.

"Vappujuhlat peruttu"

Ruotsin sosiaalihallituksen mukaan maan reilut tuhat tehohoitopaikkaa ovat toistaiseksi riittäneet, mutta paine terveydenhuoltojärjestelmää kohtaan jakautuu hyvin epätasaisesti eri alueiden välillä. Hoidossa tarvittavien suojavarusteiden saatavuustilanne on myös paikoin kriittinen.

Ruotsin sisäministeri Mikael Damberg vetosi maanantaina vanhempiin, että nämä valvoisivat jälkikasvunsa menemisiä vappuna. Hänen mukaansa kokoontuminen juhlimaan suurissa ryhmissä ei voi tulla tänä keväänä kysymykseen.

– Perinteinen vapunjuhlinta on peruttu, Damberg totesi.

Nuorimmat lapset palasivat lähiopetukseen Norjassa

Norjassa 6–10-vuotiaat ala-asteiden oppilaat palasivat maanantaina kouluun lähiopetukseen kuuden viikon etäopiskelun jälkeen. Luokkien koko on kuitenkin rajoitettu 15 oppilaaseen.

Myös muun muassa kampaamot saivat maanantaina avata ovensa. Sen sijaan esimerkiksi urheilu- ja kulttuuritapahtumien kiellot pysyvät voimassa, ja ihmisten pitää edelleen pitää yllä sosiaalista etäisyyttä.

Kaikki vanhemmat eivät olleet iloisia koulun jatkumisesta.

– En yllättyisi, jos tilanne pahenisi koulujen avaamisen myötä, kirjoitti koulujen avaamista vastustavan Facebook-ryhmän jäsen.

Norjassa on tilastoitu runsaat 7 500 koronatartuntaa. Yhteensä 201 ihmistä on kuollut covid-19-tautiin. Väkilukuun suhteutettuna Norjassa on kuollut 37 ihmistä miljoonaa asukasta kohti.

Italiassa halutaan aloittaa messut

Italian katoliset piispat hyökkäsivät maanantaina voimakkaasti maan pääministeriä Giuseppe Contea vastaan, koska tämä ei ole antanut lupaa messujen aloittamiseen lähitulevaisuudessa, vaikka rajoituksia ollaan nyt lieventämässä.

– Emme voi hyväksyä uskonnonvapauden loukkaamista. Miten ihmeessä museoon voi mennä sopivien varotoimien vallitessa, mutta ei messuun, Italian johtavat piispat kummastelivat.

Italia alkaa ensi viikosta lähtien vähittäin purkaa koronaviruspandemian vuoksi määrättyjä rajoituksia. Kauppoja avataan vähitellen ja jopa museoiden on määrä avata ovensa 18. toukokuuta.

Pääministeri Conte ja terveysministeri Roberto Speranza päättivät kuitenkin asiantuntijoiden neuvoihin nojautuen, että seurakuntien seniorikansalaisten terveys vaarantuisi liiaksi, jos messut sallittaisiin. Samoin hautajaiset pidetään edelleen pieninä, eikä saattoväkeä saa olla enempää kuin 15 ihmistä.

Espanja kertoi maanantaina 331 uudesta koronaviruksen aiheuttamasta kuolemasta, ja maassa on 23 500 ihmistä kuollut tautiin. Miljoonaa asukasta kohti kuolleita on nyt 503.