Kritiikkiä on herättänyt se, että öljyrahaston väistyvä johtaja osallistui juhliin, jotka pidettiin ennen kuin miljardööri Nicola Tangen nimitettiin öljyrahaston seuraavaksi johtajaksi virallisen ehdokaslistan ulkopuolelta.

Norjassa öljyrahaston seuraavaksi johtajaksi nimitetty miljardööri Nicolai Tangen on joutunut kohun keskelle, kun norjalaislehti VG paljasti viikko sitten, että mies oli maksanut miljoonia useiden vaikutusvaltaisten norjalaisten kestitsemisestä Philadelphiassa, Yhdysvalloissa. Viikossa kohu on vain yltynyt ja nyt keskuspankilta, jonka alaisuudessa öljyrahasto on, on pyydetty selvitystä Tangenin nimityksestä.

VG:n mukaan ökyjuhliin lennätettiin norjalaisvieraita yksityiskoneella. Vieraat majoittuivat kolmeksi yöksi Hilton-hotelliin. Kaikki ruoat tarjosi Tangen.

Itse seminaari, jossa vieraat osallistuivat väittelyihin ja kuuntelivat puheenvuoroja, pidettiin Wharton Schoolissa, joka on Tangenin vanha koulu. Nimekkäisiin vieraisiin kuuluivat muun muassa öljyrahaston väistyvä johtaja Yngve Slyngstad, Norjan pääministeri Torbjørn Røe Isaksen, Norjan Yhdysvaltain-suurlähettiläs Mona Juul, Norjan ulkopoliittisen instituutin johtaja Ulf Sverdrup ja Britannian entinen ulkoministeri William Hague ja julkkiskokki Jamie Oliver.

Noin 130 vieraasta reilu 30 oli norjalaisia ja loput pääosin amerikkalaisia ja brittejä.

Tangen kertoi alkaneensa suunnitella ”elämänsä seminaaria” jo vuonna 2018. Kutsut lähtivät matkaan toukokuussa 2018.

– Minulla on ollut vuosien ajan haaveena kokoontuminen, jossa olisivat maailman mielenkiintoisimmat ihmiset niiltä aloilta, joissa olen olut mukana, Tangen sanoi.

Bloombergin mukaan luksusseminaari maksoi noin 3 miljoonaa dollaria (noin 2,7 miljoonaa euroa). Tangen vastasi henkilökohtaisesti kuluista.

– En kadu tapahtumaa, Tangen kirjoitti Bloombergille.

– Mutta jälkikäteen ajateltuna minun olisi ehkä pitänyt tehdä siitä halvempi.

Keskuspankilta on pyydetty selvitystä siitä, miten Tangen erottaa henkilökohtaisen varallisuutensa öljyrahaston toiminnasta ja varmistaa, ettei eturistiriitoja ilmaannu ja, onko se, että Tangenin yritykset nojaavat veroparatiiseihin, ongelma. Kysymyksiä on herättänyt myös se, miksi Tangenin nimi ei koskaan ollut öljyrahaston seuraajan virallisella ehdokaslistalla.

Myös useat asiantuntijat ovat ihmetelleet Tangenin valintaa. Professori Guttorm Schjelderup sanoi NRK:lle, ettei Tangenin nimityksestä vastannut Norjan Pankki ollut tehnyt riittäviä selvityksiä Tangenin taustasta etukäteen. Hän myös uskoo, että Tangenin palkkaaminen saattoi olla lainvastaista, sillä hän ei ollut julkisella ehdokaslistalla.

– On menetetty luottamus nimittämisprosessiin ja kaikki vaikuttaa hyvin epäpätevältä, Schjelderup kritisoi.

NRK:n mukaan Norjan Pankki ei ollut nähnyt vielä viime viikon maanantaina Tangenin asiakaslistaa eikä se ollut pyytänyt pääsyä Tangenin asiakkaisiin, sijoituksiin tai maksettuihin veroihin.