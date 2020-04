Näin Italia purkaa koronarajoituksia – asiantuntijat suhtautuvat skeptisesti eristyksen höllentämiseen

Asiantuntijoiden mukaan Italiassa ei ole Etelä-Korean kaltaista järjestelmää, jossa kaikki tartunnan saaneet ja altistuneet voitaisiin jäljittää.

Italian pääministeri Giuseppe Conte on ilmoittanut, että Italia alkaa vähitellen purkaa Euroopan tiukimpia koronaviruksen takia voimaan astuneita rajoitustoimia. Televisiossa puhunut Conte avasi Italian strategiaa kertomalla, että rajoituksia kevennetään vähitellen. Hän kuitenkin painotti, että ihmisten pitäisi yhä vältellä läheistä kontaktia, BBC kertoo.

Conte linjasi, että Italiassa aiotaan sallia ihmisten liikkuminen omien maakuntiensa sisällä, muttei maakuntien välillä. Ihmiset saavat myös pian tavata sukulaisiaan, joskaan he eivät saa kokoontua suurella joukolla ja heidän on pidettävä kasvomaskia. Liikuntaa saa harrastaa myös laajemmalla alueella kuin kodin välittömässä läheisyydessä

Hautajaisia voidaan myös pian järjestää, mutta vieraita saa olla enimmillään 15 ja hautajaiset on mielellään pidettävä ulkona.

Conten mukaan 4. toukokuuta alkaen baarit ja ravintolat voivat tarjota ruokaa myös noudettavaksi, mutta ruoka on syötävä kotona tai toimistossa. Tähän mennessä ruokaa on saatu myydä kotiinkuljetuksella.

Italialaiset kokoontuivat Roomassa parvekkeille ja ikkunoiden ääreen laulamaan Bella Ciao -kappaletta juhlistamaan fasistisen vallan ja natsi-miehityksen päättymisen vuosipäivää Italiassa viime lauantaina. Ihmisten piti viettää juhlapäivä kotonaan.

Italia on myös tähdännyt siihen, että jo 4. toukokuuta tehtaat käynnistettäisiin uudelleen, The Guardian on uutisoinut.

18. toukokuuta alkaen lisää kauppoja saa avata ovensa, samoin kuin museot ja kirjastot. Myös urheilujoukkueet saavat aloittaa ryhmässä treenaamisen. Conte ei kuitenkaan maininnut mitään siitä, jatkuisiko Serie A edes suljettujen ovien takana.

1. kesäkuuta alkaen kampaajat ja kauneushoitolat voisivat jatkaa toimintaansa. Myös baarit ja ravintolat saisivat ottaa asiakkaita sisälle syömään.

Koulut pysyvät kuitenkin kiinni.

Poliisi tarkistaa henkilön liikkumisluvan Treviolossa, Lombardiassa.

Hallitus voi kuitenkin muuttaa aikataulua ja palauttaa joitain rajoituksia, jos tartuntojen määrä lähteekin kasvuun.

Italiassa annettiin määräys pysyä kotona 9. maaliskuuta. Määräyksen mukaan ihmisten oli pysyttävä kotinsa lähistöllä.

Rajoitusten purkaminen aloitettiin jo toissa viikolla. 14. huhtikuuta maassa sallittiin joidenkin pienien kauppojen kuten kirjakauppojen, pesuloiden ja toimistotarvikkeita myyvien kauppojen avaaminen. Myös joidenkin tehtaiden on jo sallittu käynnistää toimintansa uudestaan.

Fiatin työntekijän lämpötila tarkistetaan, ennen kuin hän pääsee tehtaalle. Fiatin työntekijät saivat palata töihin Torinossa maanantaina.

Italiassa on todettu koronavirustartuntoja yhteensä 197 675, Worldometerin mukaan. Viruksen aiheuttamasta taudista johtuvia kuolemia on todettu 26 644. Sunnuntaina raportoitiin ”vain” 260 kuolemaa, mikä on pienin määrä sitten maaliskuun puolivälin. Uusia tartuntoja todetaan kuitenkin päivittäin yhä noin 2 000.

Kaikki eivät kuitenkaan pidä rajoitustoimien purkamista vielä ajankohtaisena. Italian kansallisen lääkäriliiton johtaja Filippo Anelli kertoi Wall Street Journalille olevansa huolissaan eristyksen purkamisesta.

– Voimme harkita siirtymistä vaiheeseen, jossa elämme yhdessä viruksen kanssa ja palaamme normaalitoimintaan vasta sitten, kun epidemia on selkeästi hallinnassa.

– Maa ei ole valmis tähän tällä hetkellä. Tilanne ei ole hallinnassa.

Lääkäri menossa tarkistamaan hotellissa karanteenissa olevia covid-19-potilaita Bergamossa.

Euroopassa katse on käännetty Etelä-Koreaan, jossa viruksen leviäminen on pystytty pitämään hallinnassa. Etelä-Korea jäljittää kuitenkin tehokkaasti tartuntojen saaneita ja tartunnalle altistuneita. Kaikki altistuneet määrätään kotikaranteeniin tai testeihin. Tällaisen järjestelmän luomista Italiassa pidetään haasteena.

– Me tarvitsemme työkaluja tunnistaaksemme nopeasti tautiryppäät ja saadaksemme ne hallintaan. Tarvitsemme myös jäljittämistä, koska sille vaihtoehto on liikkumisen rajoittaminen, totesi virologi Roberto Burioni.