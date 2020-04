Koronaviruskriisissä pahoin kärsinyt New Yorkin osavaltio ennakoi varovaista avautumista

New Yorkin Times Square sunnuntaina.

Ensin avautuisi pohjoisosa, New Yorkin kaupunki joutuu vielä odottamaan.

Yhdysvaltojen koronaviruskriisissä erityisen pahasti kärsineessä New Yorkin osavaltiossa suunnitellaan vähittäistä eristysmääräysten purkua. Kuvernööri Andrew Cuomo sanoi sunnuntaina, että osavaltion pohjoisosissa osa vähäriskisiksi arvioiduilla aloilla toimivista yrityksistä voisi aloittaa toimintansa jo toukokuun puolivälissä. Asiasta kertoo esimerkiksi New York Times.

Kyseisiä vähäriskisiä aloja ovat esimerkiksi rakennusala ja tuotantoteollisuus. Seuraavassa vaiheessa yritysten avaamista arvioitaisiin sen mukaan, kuinka tarpeellisia ne ovat ihmisille ja millainen riski avaamiseen liittyy. Eri vaiheiden välillä avaamisen vaikutuksia seurataan kaksi viikkoa.

Demokraattinen poliitikko ja New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomo.

Cuomon mukaan yritysten pitää laatia avautumisen toteutuksesta suunnitelma.

– Haluamme, että yritykset ovat tässä luovia ja etsivät uusi ratkaisuja, hän sanoi Guardian-lehden mukaan.

Arvioiden mukaan koronavirustartuntojen määrä olisi jo saavuttanut osavaltiossa lakipisteensä.

Virus on levinnyt erityisesti osavaltion eteläosassa New Yorkin kaupungissa. Cuomon suunnitelman mukaan New Yorkin kaupunki avautuu vasta myöhemmin.

Sunnuntaina alhaisin kuolinluku lähes kuukauteen

Sunnuntaina osavaltion päivittäinen kuolleiden määrä oli kuvernöörin mukaan alhaisin lähes kuukauteen. Sunnuntaina kerrottiin 367 kuolemasta. Edellisen kerran päivittäinen kuolleiden määrä oli alle 375 maaliskuun viimeisenä päivänä, jolloin kuolemia raportoitiin 332. Määrän laskusta huolimatta Cuomo piti edelleen kuolinlukua "kauhistuttavana".

Worldometer-tilastosivuston mukaan New Yorkin osavaltiossa on kuollut viruksen seurauksena jo yli 22 000 ihmistä. Toisaalta esimerkiksi Guardianin mukaan kuvernööri Cuomo on kertonut osavaltion viralliseksi kuolinluvuksi noin 17 000. Lukuun ei ole lehden mukaan laskettu noin viittä tuhatta todennäköisesti koronaviruksesta aiheutunutta kuolemaa.

Worldometerin mukaan osavaltiossa on kuollut virukseen 1 135 ihmistä miljoonaa asukasta kohden. Koko Yhdysvalloissa suhdeluku on 167. Suomen vastaava luku oli maanantaiaamuna 34.

Hengitysmaskia käyttänyt nainen käveli New Yorkin sateisilla kaduilla sunnuntaina.

Jo noin 55 000 koronaviruskuolemaa

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on Yhdysvalloissa kuollut jo noin 55 000 ihmistä.

Maailman koronavirustartuntoja seuraavan Johns Hopkins -yliopiston mukaan kuolleita on noin 54 840, kun taas tilastosivusto Worldometerin mukaan kuolleita on jo 55 400. Tiedot vaihtelevat jonkin verran eri lähteistä ja niiden tiedonkeruutavoista johtuen.

Johns Hopkinsin mukaan Yhdysvalloissa todettiin viimeisen 24 tunnin aikana noin 1 330 uutta koronaviruskuolemaa. Luku kuvaa tilannetta lauantai-illasta sunnuntai-iltaan paikallista aikaa.

Päivittäinen uusien kuolemien luku on viime päivinä vaihdellut merkittävästi. Lauantai-iltana yliopiston raportoima päiväluku oli lähes 2 500 kuolemaa, perjantai-iltana noin 1 260.

Yhdysvalloissa on eniten koronavirustartuntoja ja niistä johtuvia kuolemia maailmassa. Tartuntoja maassa on todettu jo ainakin yli 965 000.

Trumpin koronapressi jäi pitämättä

Kohoavista tartunta- ja kuolinluvuista huolimatta presidentti Donald Trump vaikuttaa luopuneen päivittäisistä virustilannetta käsittelevistä lehdistötilaisuuksistaan. Hän julisti aiemmin viikonloppuna Twitterissä, että Valkoisen talon päivittäiset tiedotustilaisuudet eivät ole ajan ja vaivan arvoisia.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on jättänyt viikonloppuna kaksi lehdistötilaisuutta pitämättä.

Tilaisuus jäi pitämättä sekä lauantaina että sunnuntaina paikallista aikaa. Viimeisen kahden kuukauden aikana Trump on pitänyt lehdistölle koronakatsauksen 50 kertaa. Istuvan presidentin on katsottu hyödyntäneen tiedotustilaisuuksien ruutuaikaa myös oman presidentinvaalikampanjansa pönkittämiseen.

Torstaina Trump ehdotti tiedotustilaisuudessa selvitystä siitä, voisiko koronaviruspotilaan kehoon mahdollisesti antaa ruiskeena desinfiointiainetta. Lausunto aiheutti kansainvälisen kohun ja sai monet lääketieteen asiantuntijat muistuttamaan, että desinfiointiainetta ei pidä missään tapauksessa injektoida ihmiseen.

Trump selitti myöhemmin sanomaansa sarkasmilla.