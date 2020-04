Financial Timesin laskelmat paljastavat: koronaviruskuolemia saattaa olla maailmanlaajuisesti lähes 60 prosenttia ilmoitettua enemmän

Financial Times on tarkastellut kevään kuolintilastoja eri maissa.

Arvovaltainen brittiläinen talouslehti Financial Times arvioi tuoreessa artikkelissaan, että koronaviruksen aiheuttamien kuolemien määrä saattaa olla melkein 60 prosenttia korkeampi kuin virallisissa tilastoissa on ilmoitettu.

Financial Times on tutkaillut kuolintilastoja 14:ssä eri maassa, muun muassa Tanskassa, Belgiassa, Itävallassa, Italiassa, Ecuadorissa, Ranskassa, Ruotsissa, Espanjassa, Indonesiassa ja USA:ssa.

Lehden mukaan tilastot osoittavat, että näissä maissa on tilastoitu tänä keväänä tiettynä ajanjaksona noin 122 000 kuolemantapausta enemmän kuin samana ajanjaksona keskimäärin vuosien 2015 ja 2019 välillä.

Kyseisissä maissa on tänä keväänä virallisesti ilmoitettu tarkasteltuna ajanjaksona koronaviruskuolemia ”vain” 77 000 kappaletta, mikä tarkoittaa, että Financial Timesin laskelmien mukaan koronaviruskuolemia saattaa todellisuudessa olla lähes 60 prosenttia ilmoitettua enemmän.

Mikäli laskelma yleistetään koskemaan koko maailmaa, koronavirukseen olisi tähän mennessä kuollut jo yli 325 000 ihmistä nyt ilmoitetun noin 206 000 sijaan.

Suomen tilastoja ei lehden artikkelissa käsitellä. Muun muassa Helsingin Sanomat uutisoi kuitenkin hiljattain, ettei koronavirus näy Suomen kuolleisuusluvuissa. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan maaliskuussa 2020 Suomessa kuoli kaikkiaan 4 599 ihmistä, kun 2000-luvulla maaliskuussa on keskimäärin kuollut 4 590 ihmistä kuukausittain.

Kaupungin työntekijät hautasivat koronaviruksen uhria Indonesian pääkaupungissa Jakartassa lauantaina.

Yksi syy siihen, miksi kaikkia koronavirukseen kuolleita ei välttämättä tilastoida koronavirukseen kuolleiksi, on se, että koronaviruksen testauskapasiteetti on hyvin erilainen eri maissa. Tänä keväänä ihmisiä on Financial Timesin arvion mukaan saattanut kuolla keskimääräistä enemmän myös siksi, että sairaalaan menemistä on alettu vältellä.

Sairaaloiden välttelykään ei silti selitä kaikkea, sillä eniten kuolintilastot ovat pompanneet niissä paikoissa, joissa koronavirusepidemia on jyllännyt pahiten. Tämä viittaa lehden mukaan siihen, että suurin osa ”ylimääräisistä” kuolemista liittyy suoraan virukseen eikä siis pelkästään esimerkiksi sosiaalisen eristäytymisen lieveilmiöihin.

Joissain paikoissa ilmoitettujen koronaviruskuolemien ja ”ylimääräisten” kuolemien ero on raju. Etelä-Amerikassa koronavirus on koetellut pahiten Ecuadoria, joka on kuitenkin ilmoittanut koronaviruskuolemia tähän mennessä vain 576 kappaletta. Ecuadorissa ei ole riittävästi koronavirustestejä taudin todellisen leviämisen selvittämistä varten.

Ecuadorissa Guayaquilissa sijaitsevan sairaalan edessä myytiin ruumisarkkuja 25. huhtikuuta.

1.3.–15.4. välisenä aikana Ecuador ilmoitti Guayasin provinssissa virallisesti 245:sta koronaviruskuolemasta, mutta samana ajanjaksona ihmisiä oli Guayasissa kuollut 10 200 tavanomaista enemmän.

Ecuadorissa kuolleita on niin paljon, että viranomaiset eivät ole ehtineet korjata ruumiita haudattavaksi. Paikalliset ovat kertoneet joutuneensa säilömään ruumiita kotonaan jopa viiden päivän ajan. Ruumiita on ollut myös kaduilla.

Myös esimerkiksi Italian Lombardian alueella ihmisiä oli tarkasteluajanjaksona kuollut huomattavasti normaalia enemmän. Tarkasteltuna ajanjaksona alueella tilastoitiin 4348 koronaviruskuolemaa, mutta ”ylimääräisiä” kuolemia löytyi kuolintilastoista kaikkiaan noin 13 000.

Koronavirukseen kuolleita on jo aiemmin arvioitu olevan merkittävästi ilmoitettua enemmän.

Worldometers-sivuston mukaan maailmalla koronavirukseen on kuollut virallisten tilastojen mukaan tähän mennessä yli 206 000 ihmistä. Tartuntoja on vahvistettu kaikkiaan lähes 2 989 000 kappaletta.