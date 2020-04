Ruotsissa terveydenhuollon kestokyky on kovalla koetuksella koronavirusepidemian vuoksi.

Tukholman alueen terveydenhuollon ja sairaanhoidon aluejohtaja Björn Eriksson kuvailee Ruotsin radiolle tämänhetkistä tilannetta ”äärimmäiseksi”.

– Tilanne on ollut äärimmäinen ja se on äärimmäinen juuri nyt, sellainen jollaisessa me emme ole koskaan olleet, hän sanoo haastattelussa.

Tukholman sairaaloissa kerrotaan olevan tällä hetkellä yli tuhat ihmistä hoidettavana koronan vuoksi. Tehohoidossa on koko maassa hieman yli 550 covid-19-potilasta.

Pelkästään Tukholmassa tehohoidettavia koronapotilaita on noin 230. Normaalisti koko alueella on vain 90 tehohoitopaikkaa, ja määrä on koronaepidemian vuoksi jouduttu nelinkertaistamaan.

Eriksson kuitenkin sanoo haastattelussa olevansa tyytyväinen, että sekä koronaa sairastavat että muut potilaat on kyetty hoitamaan.

– Mutta tämä on suuri ponnistus työntekijöillemme ja iso huolenaiheeni on, kykenemmekö me toimimaan tällä tasolla useita viikkoja, hän toteaa.