Onko joku heistä Pohjois-Korean seuraava johtaja? Kim Jong-unin omat lapset, ”pelätty” pikkusisko, etääntynyt veli...

Arvailu Pohjois-Korean seuraavasta johtajasta käynnistyi huhuista, joiden mukaan Kim Jong-un olisi vakavasti sairas tai jopa kuollut.

Pohjois-Korea ei ole koskaan julkisesti ilmoittanut, kenestä tulisi maan johtajan Kim Jong-unin seuraaja tilanteessa, jossa tämä kuolee tai on kykenemätön hoitamaan tehtäväänsä. Viime päivinä kysymys on noussut esiin, kun useat kiinalaiset ja eteläkorealaiset virkamiehet ovat epäilleet julkisesti Kimin olevan vakavasti sairas epäonnistuneen sydänleikkauksen jälkeen.

Hurjimpien huhujen mukaan Kim olisi jopa kuollut. Diktaattori on viimeksi nähty julkisuudessa 11. huhtikuuta johtamassa hallituksen kokousta Pjongjangissa, minkä jälkeen hän on jäänyt pois useista Pohjois-Korean tärkeistä juhlatilaisuuksista.

Japanilaisen Shukan Gendai -aikakauslehden mukaan Kimille olisi kokousta seuranneena päivänä tehty sydänoperaatio, jonka seurauksena hän olisi aivokuollut. Yhdysvaltojen ja Etelä-Korean tiedustelut eivät ole kuitenkaan havainneet Pohjois-Koreassa mitään erityistä liikehdintää, mikä viittaa siihen, että Kim olisi kunnossa.

Joka tapauksessa maailmalla on ryhdytty miettimään kuumeisesti, kuka sulkeutuneen maan johtoon nousee Kimin jälkeen. 36-vuotiaaksi uskottu Kim johtaa maata kolmannessa polvessa ja nousi valtaan isänsä Kim Jong-ilin kuoltua sydänkohtaukseen vuonna 2011.

Kim Jong-un kuvattuna keskustelemassa Korean työväenpuolueen varapuheenjohtajan Kim Yong-cholin kanssa.

Kim-dynastian ensimmäinen johtaja oli Kim Il-sung, joka oli perustamassa kommunistista Pohjois-Koreaa vuonna 1948. Hän hallitsi maata kuolemaansa saakka, vuoteen 1994. Jokainen muutos maan johdossa on synnyttänyt spekulaatiota Kimien valtakauden päättymisestä, mutta se on jatkunut vahvana tähän päivään saakka.

Epäilyistä huolimatta myös Kim Jong-un on johtanut maataan edeltäjiensä tapaan rautaisella otteella. Hänen kaudellaan Pohjois-Korean ydinaseiden ja mannertenvälisten ohjusten arsenaali on kasvanut huomattavasti, mikä on herättänyt huolta aseiden kohtalosta mahdollisen vallanvaihdoksen jälkeen.

Uutistoimisto Reuters on listannut Pohjois-Korean eliittiin ja Kimin lähipiiriin lukeutuvia henkilöitä, joiden uskotaan voivan nousta valtaan hänen jälkeensä.

Pikkusisko Kim Yo-jong

Kimin nuorempi sisko on ollut viimeisen kahden vuoden aikana kaikkein näkyvin henkilö veljensä rinnalla. 31-vuotias Kim Yo-jong toimii virallisesti hallitsevan Korean työväenpuolueen keskuskomitean varajohtajana. Epävirallisesti hän työskentelee veljensä henkilöstöpäällikkönä.

Reutersin mukaan aiemmin tässä kuussa Kim Yo-jong valittiin puolueen keskuskomitean yhdeksänhenkisen politbyroon vaihtuvaksi jäseneksi. Tämä tarkoittaa hänelle nousua entisestään Pohjois-Korean johdon hierarkiassa.

Kimin pikkusisko Kim Yo-jong on yksi maan vaikutusvaltaisimmista ihmisistä ja häntä pidetään hallitsijan vahvana seuraajaehdokkaana.

Amerikkalaislehti Daily Beastin analyysin mukaan puolueen johdossa Kim Yo-jong nähdään jo laajalti Pohjois-Korean ”numero kakkosena” ja veljensä mahdollisena seuraajana. Pohjois-Koreaa vuosikymmenten ajan seurannut tietokirjailija Robert Collins sanoo, että puolueessa häntä sekä pelätään että kunnioitetaan.

Puolueen vanhimmat

Kimin sukulaisten lisäksi mahdollisina johtopaikan tavoittelijoina pidetään useita Korean työväenpuoleen pitkäaikaisia ja keskeisiä hahmoja, jotka ovat kuuluneet Kimin lähipiiriin. Heihin lukeutuu esimerkiksi Choe Ryong-hae, jonka Kim nimitti viime vuonna Pohjois-Korean nimelliseksi valtionpäämieheksi. Aiemmin maan armeijan poliittisena johtajana toiminut Choe on palvellut Kimien hallitsijaperhettä vuosikymmenten ajan.

Toinen mahdollinen nimi maan politbyroon jäsenistä on entinen pääministeri Pak Pong-ju, joka vastasi aikoinaan Pohjois-Korean talouden avaamisesta markkinoille ja sitä kautta talouden elvyttämisestä. Analyytikkojen mukaan Choe ja Pak toimivat todennäköisesti maan keulakuvina, jos yhden johtajan mallista siirrytään jaetumpaan valtaan.

Julkisuudesta poissa pysytellyt Kim Jong-unin vanhempi veli Kim Jong-chol kuvattiin kitaristi Eric Claptonin konsertissa Singaporessa helmikuussa 2011.

Keskeisiin henkilöihin kuuluvat myös esimerkiksi puolueen varapuheenjohtaja Kim Yong-chol ja ulkoministeri Ri Son-gwon, jotka saattaisivat ottaa hoidettavakseen maan diplomaattiset asiat, kuten jämähtäneiden ydinaseneuvottelujen jatkamisen Yhdysvaltojen kanssa. Kaksikolla kerrotaan olleen avainrooli Kimin ja presidentti Donald Trumpin välisten tapaamisten järjestämisessä.

Etääntynyt veli ja täti

Kimin vanhempi veli Kim Jong-chol ei ole osallistunut elämässään Pohjois-Korean hallitsemiseen. Etelä-Koreaan loikanneen diplomaatin mukaan politiikan sijaan hän on kiinnostunut musiikista ja elää rauhallista elämää poissa julkisuudesta.

Kim Jong-cholin ei uskota nousevan esiin veljensä mahdollisena seuraajana. Joidenkin asiantuntijoiden mukaan hän on kuitenkin edelleen yhteydessä sisaruksiinsa ja saattaisi ottaa näkyvämmän roolin maan johdossa, jos tilanne sellaista vaatii.

Kim Jong-unin täti Kim Kyong-hui oli aikoinaan vaikutusvaltainen hahmo Pohjois-Koreassa veljensä Kim Jong-ilin johtaessa maata. Tilanne kuitenkin muuttui, kun hänen aviomiehensä, maan toiseksi vaikutusvaltaisimmaksi mieheksi arveltu Jang Song-thaek, teloitettiin vuonna 2013.

Kimin hallitsijaperhettä vuosikymmenten ajan palvellut Choe Ryong-hae toimii Pohjois-Korean nimellisenä valtionpäämiehenä.

Kim Kyong-huin on kerrottu olleen pitkään sairaana, ja hänen arveltiin voineen joutua puhdistuksen uhriksi ja lähteneen maanpakoon. Aiemmin tänä vuonna hän kuitenkin yllättäen esiintyi veljenpoikansa rinnalla uudenvuodenjuhlan katsomossa.

Seuraava sukupolvi

Kim Jong-unilla uskotaan olevan kolme lasta vaimonsa Ri Sol-jun kanssa. Etelä-Korean tiedustelun mukaan nuorin lapsista on syntynyt vuonna 2017.

Kimin lapsista vanhin on 10-vuotias poika. Tämä tarkoittaa, että vallan periessään jokainen Kimin lapsista tulisi tarvitsemaan sukulaistensa ja poliittisten avustajien tukea.

Kim Jong-un kuvattiin juhlatilaisuudessa yhdessä entisen pääministerin Pak Pong-jun ja tätinsä Kim Kyong-huin kanssa vuonna 2013.

Kim Jong-iliä koulittiin aikoinaan tehtävään kaksi vuosikymmentä. Kim Jong-un taas astui valtaan lähes valmistautumatta isänsä kuoltua äkillisesti sydänkohtaukseen.

Joidenkin asiantuntijoiden mukaan Kimin perhe voisi huolehtia maan johtamisesta siihen saakka, kunnes hallitsijan omat lapset ovat riittävän vanhoja jatkamaan dynastiaa.

– Kim Yo-jong tuskin ottaa itse maata johtaakseen, mutta hän voisi auttaa väliaikaisen hallinnon kasaamisessa, joka voisi toimia kunnes lapset ovat kasvaneet, ja Kim Jong-chol voisi palata vähäksi aikaa auttamaan, pohtii eteläkorealainen politiikan tutkija Go Myong-hyun.