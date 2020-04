Suora lähetys New Yorkin Times Squarelta: Tältä näyttää kuuluisa aukio korona-aikana

Aina sykkivän New Yorkin yksi tunnetuimmista maamerkeistä Times Square vilisee tavallisesti ihmisiä 24 tuntia vuorokaudessa. Miltä siellä näyttää nyt?

Times Square New Yorkin Manhattanilla tunnetaan maailman risteyskohtana. Led-valotaulujen ympäröimä aukio vilisee normaalisti ihmisiä ympäri vuorokauden.

Nyt koko maailmaan levinnyt uusi koronavirus on saanut aikaan poikkeuksellisen näyn: miljoonakaupungin tunnetuin aukio on entiseen verrattuna aavemaisen tyhjä. Katso artikkelin videolta, miltä Times Squarella näyttää korona-aikana.

New York on yksi koronaviruksen pahimmin runtelemia kaupunkeja Yhdysvalloissa. Koko maassa tautiin on kuollut yli 35 000 ihmistä.