Venäjällä lähes 6 400 uutta koronatartuntaa

Uusia koronakuolemia on kirjattu 66.

Venäjällä on vuorokaudessa todettu 6 361 uutta koronavirustartuntaa, kertoo muun muassa uutistoimisto Interfax. Tartuntojen määrä on näin kivunnut lähes 81 000:een.

Uusia koronakuolemia on kirjattu 66, mikä nosti niiden kokonaismäärän 747:ään.

Miljoonaa asukasta kohti kuolemia on varmistettu viisi, tartuntoja 555, ilmenee maailman tartuntoja kirjaavalta Worldometer-sivustolta.

Uusista tartunnoista lähes 3 000 on Interfaxin mukaan Moskovassa, missä on nyt varmistettu yli 42 000 tartuntaa. Pietarissa uusia tartuntoja on 151 ja kokonaisluku on 3 077, kertoo Fontanka-sivusto.