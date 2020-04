Espanjalaislapset pääsivät ulos – vuorokauden aikana maassa ”vain” 288 uutta koronauhria

Maan kuolinluvut putosivat alimmalle tasolle lähes kuukauteen.

Tiukassa koronakurissa elävät espanjalaiset pääsevät ensi viikonlopusta alkaen ulos kuntoilemaan ja kävelyille samassa taloudessa asuvien ihmisten kanssa, kertoo maan pääministeri Pedro Sanchez.

Pääministerin mukaan tämä edellyttää, että pandemiakehitys jatkuu suotuisana. Sunnuntain luvut näyttävät varovaisen lupaavilta, sillä kuluneen vuorokauden aikana koronaviruksen aiheuttama tauti oli virallisten tietojen mukaan tappanut 288 ihmistä. Luku on alhaisin sitten maaliskuun 20. päivän. Lauantaina luku oli lähes 380.

Espanjan koronaviruspandemian vuoksi määräämät liikkumisrajoitukset kuuluvat maailman tiukimpiin. Kotoa on saanut poistua vain ruokakauppaan, apteekkiin, ulkoiluttamaan pikaisesti koiraa tai sairaustapausten vuoksi.

Maan hallitus aikoo kertoa tiistaina tarkemmin, kuinka se suunnittelee purkavansa rajoituksia mahdollisesti toukokuun loppupuoliskolta alkaen.

Eristyksen aikana lapset eivät ole päässeet ulos missään olosuhteissa. Tilanne muuttui sunnuntaina, kun alle 14-vuotiaat saivat luvan ulkoleikkeihin yhden vanhemman seurassa enintään kilometrin päässä kotoa ja korkeintaan tunnin ajan aamu- ja iltayhdeksän välillä.

Pääministeri korosti varovaista etenemistä

Espanja on jatkanut hätätilaansa toukokuun 9. päivään saakka. Pääministeri korostaa, että siirtymä jonkinsorttiseen normaalitilaan tapahtuu vaiheittain.

– Meidän täytyy toimia äärimmäisen varovasti. Olemme uhranneet liian paljon vaarantaaksemme kaiken hätiköimällä, Sanchez sanoi.

Worldometers-sivuston mukaan Espanjassa on todettu lähes 224 000 koronavirustartuntaa. Väkilukuun suhteutettuna tartuntoja on miljoonaa asukasta kohden lähes 4 800. Viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut lähes 23 000 ihmistä, eli kuolemantapauksia on miljoonaa asukasta kohden 490. Suomessa tartuntoja on miljoonaa asukasta kohden 808 ja kuolleita 34.

Terveysviranomaisten mukaan epidemian huippu nähtiin Espanjassa 2. huhtikuuta, jolloin vuorokauden aikana koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen kuoli 950 ihmistä. Maan hallitus oli määrännyt kolme viikkoa aikaisemmin 47 miljoonaa kansalaista tiukkaan kotieristykseen hillitäkseen viruksen leviämistä.