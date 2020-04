Italia alkaa purkaa rajoituksia – koulut kuitenkin pysyvät vielä kuukausia kiinni

Monissa yrityksissä päästään pääministeri Conten mukaan palaamaan töihin jo toukokuun alkupuolella.

Italian pääministeri Giuseppe Conte sanoo monien yritysten voivan jatkaa toimintaansa toukokuun 4. päivästä alkaen. Conte kertoo La Repubblican haastattelussa, että hän alkaa tulevina päivinä ilmoittaa tavoista, joilla Italia irtaantuu maailman pisimpään kestäneistä karanteenitoimista.

Conten odotetaan esittelevän suunnitelman, jonka mukaisesti maa poistaa rajoituksia asteittain toukokuun aikana.

Koronavirus on virallisten lukujen mukaan tappanut Italiassa yli 26 000 ihmistä eli yli 430 per miljoona asukasta. Tapausten määrä on kuitenkin laskenut, ja maassa uskotaankin, että pian joitakin toimintoja voidaan aloittaa uudelleen.

Conte sanoi lehdelle, että hallitus antaa suurelle määrälle yrityksiä luvan jatkaa työntekoa 4. toukokuuta. Joukossa on yrityksiä aina valmistavasta teollisuudesta rakennusalaan. Pääministerin mukaan rajoitusten jatkaminen olisi liian suuri riski maan sosioekonomiselle rakenteelle.

Koulut sen sijaan aukeavat vasta syyskuussa. Conte huomautti haastattelussa, että kouluihin palaaminen on täynnä vaaroja, koska monet opettajista ovat iäkkäitä ja siten viruksen riskiryhmässä.

Poliisit sulkivat liikennettä tiellä Roomassa.

Ulkoilijat pitivät huolta turvaväleistä Roomassa.

Luvassa ei vielä täyttä liikkumisvapautta

Suurta osaa italialaisista kiinnostaa juuri nyt eniten se, milloin he voivat taas käydä lenkkeilemässä puistoissa ilman, että poliisi pysäyttää ja sakottaa. Italiassa jo maaliskuun alkupuolella annetun kotonapysymismääräyksen myötä kaikkien on pitänyt pysyä noin korttelin päässä etuoveltaan. Monissa kodeissa katoille on tehty kuntosaleja ja jopa tenniskenttiä.

Conte huomautti, ettei täyden liikkumisvapauden palauttaminen ole vielä mahdollista, mutta tiukkojen rajoitusten hellittämistä tutkitaan parhaillaan.

– Varmistamme, että voimme sallia laajemman liikkumisvapauden taaten kuitenkin samalla viruksen leviämisen estämisen ja hallitsemisen, hän lausui.

Mediatietojen mukaan Italian hallinto saattaa sallia vapaan liikkumisen kaupungeissa mutta rajoittaa kulkemista maan 20 hallinnollisen alueen välillä.