Ruotsalaislääkärit kertovat lehdelle valinnoista, jotka saavat hoitajat itkemään – ”Pakko antaa ihmisten kuolla silmiemme edessä”

Ruotsalaislehti Dagens Nyheter on haastatellut muun muassa Karoliinisen yliopistosairaalan lääkäreitä.

Ruotsalaislehti Dagens Nyheterin haastattelemat lääkärit kertovat hoidettavissa olevien potilaiden kuolevan, koska koronaepidemian aikana hoitoa joudutaan priorisoimaan.

Ruotsissa maan koronavirusstrategia ja sen aiheuttamien kuolemien ja tehohoitoa vaativien potilaiden suuri määrä on viime aikoina kerännyt yhä enemmän arvostelua. Nyt ruotsalaislehden haastattelemat lääkärit kuvailevat, kuinka joidenkin hoidettavissa olevien potilaiden on annettava kuolla, koska pääsy hengityskoneisiin on tarkkaan rajattu.

Dagens Nyheter on haastatellut yhdeksää lääkäriä, joista suurin osa haluaa pysyä nimettömänä asian arkaluontoisuuden vuoksi. Lääkäreistä kuusi pitää tehohoitoon pääsyn ehtoja kohtuuttoman tiukkoina, minkä vuoksi monille potilaille ei anneta mahdollisuutta parantua.

Monet vakavaa covid-19-tautia sairastavat tarvitsevat hengityskonetta ja pitkäaikaista hoitoa teho-osastolla. Osa vakavasti sairaista ei sairaaloiden prioriteettisääntöjen vuoksi kuitenkaan pääse teho-osastolle, vaan heitä hoidetaan tavallisilla sairaalaosastoilla.

– Sinun täytyy sanoa ei potilaille, jotka tarvitsevat hengityskonetta ja joiden kohdalla siitä ei tavallisesti edes keskusteltaisi: 60-70-vuotiaille, joilla sairaudet ovat melko lieviä, sanoo yksi lääkäreistä DN:lle.

Hänen mukaansa osaston hoitajat itkevät tilanteen vuoksi.

– Minä ja monet työtoverini voimme pahoin joutuessamme katsomaan ihmisten kuolevan silmiemme edessä, tietäessämme, että heillä olisi ollut kohtalainen mahdollisuus selvitä, jos he olisivat saaneet tehohoitoa. Tämä tapahtuu useita kertoja päivässä, sanoo toinen lääkäri.

DN:n mukaan Ruotsin terveydenhuollon turvallisuudesta vastaava viranomainen tutkii parhaillaan mahdollisesti väärin asetettuja hoitoprioriteetteja. Tukholmalaissairaaloista kerrotaan lehdelle, että tehohoitopaikkoja olisi edelleen tyhjillään.

DN:n haastattelema lääkäri kertoo sairaalan sisäisestä dokumentista, joka käsittelee potilaiden priorisointia hätätilanteessa. Sen mukaan etusijalle tehohoitoon ei laitettaisi esimerkiksi yli 70-vuotiaita potilaita, joilla enemmän kuin yksi sisäelin on lakannut toimimasta.

Karoliinisen yliopistosairaalan johtajan Björn Zoëgan mukaan sairaalan hoitoprioriteetit ovat samanlaiset kuin ennenkin. Lehden mukaan tehohoidosta vastaavat johtajat olisivat kuitenkin varoittaneet sairaalan henkilökuntaa siitä, että nykyisessä tilanteessa jouduttaisiin tekemään tavallista kovempia ratkaisuja.