Saksan liittokansleri jyrähti ja osallistui samalla meidänkin koronakeskusteluumme, kirjoittaa Ilta-Sanomien ulkomaanuutisten tuottaja Jari Alenius.

Saksanmaalla on jyrähdellyt viime päivinä. Liittokansleri Angela Merkelillä on ollut sanottavaa.

Ensin Merkel otti alkuviikosta kantaa maansa ”purkukeskusteluorgioihin”, kuten liittokansleri ilmiön nimesi. Saksassakin on kannettu isoa huolta talouden tilasta, ja jotkut ovat halunneet edetä nopeammin yhteiskunnan avaamisessa ja paluussa normaaliin elämään.

Merkel halusi väliintulollaan toppuutella liiallisia haaveita koronarajoitusten nopeasta purkamisesta, koska hänen mukaansa fokuksen pitää yhä olla viruksen leviämisen estämisessä. Se tehdään noudattamalla ohjeita fyysisestä etäisyydestä.

Saksa on avaamassa kauppoja ja koululaitosta, mutta toisaalta Merkelin linjanvedoista on pidetty kiinni. Vain kahden hengen kokoontumiset sallitaan ja isot yleisötapahtumat käytännössä koko tältä vuodelta on jo peruttu, mukaan lukien syksyn Oktoberfest ja Berliinin maraton. Kaupoissa ja liikennevälineissä on pakko pitää kasvomaskia. Määräysten voimassaololle ei ole takarajaa.

Torstaina Merkel sanoi puheessaan parlamentille ymmärtävänsä, että kuri tuntuu hankalalta ja jo tähän mennessä kulunut aika pitkältä. Sitten hän suihkutti lisää kylmää vettä niskaan: Tämä kaikki on vasta alkua! Tarkkailijat huomasivat piikin singahtavan Atlantin yli, nimiä mainitsematta.

Merkel sanoi Saksan olevan yhä ”ohuimmalla jäällä”, eli uusia virusryppäitä voi syntyä koska vain. Hän oli vakuuttunut, että kriisi kestää pitkään.

– Kukaan ei halua kuulla sitä, mutta se on totuus, Merkel kiteytti.

Syytä kuunnella

Merkeliä on syytä kuunnella monestakin syystä.

Hän on taustaltaan kvanttikemisti ja tieteilijä, mikä erottaa hänet monesta muusta poliitikosta. Hän perustaa näkemyksensä tutkittuun tietoon ja on taatusti perehtynyt perin pohjin nimenomaan koronafaktoihin.

Hän on talousmahdin johtaja ja EU:n vaikuttaja. Jos Merkel vetää jarrua tai kaasuttaa, silloin perässä seuraa nopeasti koko muu Eurooppa.

Hän on mielenkiintoisessa tilanteessa, koska hän on ilmoittanut luopuvansa vallasta, mutta koronakriisin ja puolueensa sekavan tilanteen takia hän ei ole lähdössä mihinkään ainakaan tänä vuonna. Hän johtaa Saksaa läpi kriisin käytännössä ilman paineita poliittisesta tulevaisuudestaan ja voi laukoa julki ikäviäkin asioita, toisin kuin moni ulkomainen kollegansa.

Merkeliä on syytä kuunnella myös Suomessa, koska samaa keskustelua koronarajoitusten purkamisstrategiasta käydään meilläkin. Kun Merkel tällä viikolla jyrähti, hän osallistui tavallaan samalla meidänkin keskusteluumme.

Kestävyyslaji

Merkel sanoo tukevansa tähän mennessä tehtyjä Saksan rajoitusten purkutoimia talouden takia, mutta olevansa huolissaan ihmisistä. Se on humanistin puhetta.

Merkelin viestin ydin on se, mitä maailmalla ja meilläkään ei välttämättä vielä ole täysin tajuttu tai haluttu sanoa. Koronataistelu on paitsi taitolaji myös ennen kaikkea kestävyyslaji.

Se on taitolaji siten, että pitää osata arvioida mitä missäkin vaiheessa tehdään. Saksassa vapautetaan pienen riskin tartuntapaikkoja, kuten kouluja ja palveluja, mutta pidetään fyysistä etäisyyttä ja tiukkaa kieltoa korkean riskin tartuntapaikoissa, kuten yleisötapahtumissa. Näin toivotaan, että saavutetaan kaksi asiaa samaan aikaan: taloudellinen toimeliaisuus lisääntyisi ja sukellus loivenisi ilman että riskeerataan liikaa terveyttä, mikä aiheuttaisi taas takapakkia taloudellekin.

Kestävyyslaji kriisistä tulee siten, että tätä pitää jatkaa todennäköisesti pitkälle ensi vuoteen.

Kaikkien meidän on merkeliläisessä ja saksalaisessa hengessä hyvä varautua muutamaan ikävään, mutta väistämättömään tosiseikkaan, koska koronarokotetta ei tosiaankaan ole luvassa vielä pitkään aikaan.

Lapset eivät leiki isovanhempiensa kanssa tänä vuonna ilman riskiä, että leikki jää viimeiseksi. Yli 70-vuotiaat ja riskiryhmäläiset seurustelevat lasin läpi ja liikkuvat yksin vielä talvihämärissä.

Suuria yleisötapahtumia, tai pieniäkään, ei järjestetä sen paremmin elokuussa kuin loppuvuonnakaan, koska ne olisivat pelättyjä ”viruslinkoja”. Tämä koskee kaikkia niitä kisoja ja kinkereitä, jotka jo kertaalleen siirrettiin keväältä syksylle. Jos urheilusarjat pääsevätkin joskus käynnistymään, se tapahtuu tyhjille katsomoille.

Kesälomamatkat menivät jo, mutta syys- ja talvilomatkin vietetään kotimaassa. Ulkomaanmatkailuun tarvitaan lupa sekä omalta että kohdemaalta, ja on hyvin epätodennäköistä, että viruksen vapaan liikkuvuuden suhteen otettaisiin riskejä.

Toivotaan, että olen väärässä. Mutta muistetaan myös eräs vanha sanonta: pessimisti ei pety.