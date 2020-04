Belgia alkaa purkaa koronarajoituksia toukokuun puolivälissä

Belgia aikoo avata asteittain koronaviruspandemian vuoksi suljettuja kouluja ja liike-elämää toukokuun puolivälistä alkaen, kertoi maan pääministeri SophieWilmes perjantaina.

Yrityksiä avataan uudelleen 11. toukokuuta ja kouluja 18. toukokuuta alkaen. Ravintoloiden avautuminen alkaa aikaisintaan 8. kesäkuuta.

Pääministerin mukaan rajoitusten purkamista voidaan viivästyttää, jos asiantuntijat ovat sitä mieltä, että sairaalaan joutuvien potilaiden määrä ei ole vähentynyt riittävästi.

Belgiassa on todettu yli 44 000 tartuntaa, kertoo Worldometers-sivusto. Tartuntoja on miljoonaa asukasta kohti noin 3 800, kun Suomessa vastaava luku on 793.