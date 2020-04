Tällaista on Trumpin korona-arki – jatkuvasti huonolla tuulella, golfaamaan ei pääse ja luottomediakin petti

Kun Yhdysvalloissa yritetään selvitä koronapandemian seurauksista maan terveydenhuollolle ja taloudelle, joutuu Trump myös jännittämään kriisin vaikutuksia presidentinvaalien tulokseen.

Aamu Valkoisessa talossa alkaa televisiomaratonilla. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump nousee jo viideltä aamulla.

Silloin alkaa kanavasurffaus: CNN, Fox News, MSNBC… Samalla Trump soittaa puheluita. Taustalla pauhaavasta televisiosta on tullut keskustelukumppanien korville tuttu tapa.

Lopulta presidentti saapuu länsisiiven Oval Officeen – usein vasta aamupäivän tienoilla. Aamun uutisvirran jälkeen Trump on happamalla tuulella.

CNN saa tunnetusti niskoilleen Trumpin syytöksiä niin sanotuista valeuutisista. Tiedotustilaisuuksissa Trump on vastahakoinen vastaamaan uutiskanavan toimittajien kysymyksiin.

Mutta koronan myötä jokin on muuttunut: Trumpin on enää vaikeaa löytää liittolaisia vaihtamalla kanavaa. Presidentti on ärjynyt jopa aiemmin vuolaasti kehumalleen Fox Newsille. Kanava ei Trumpin mielestä ole uutisoinut hänestä oikealla ja paikkansapitävällä tavalla.

Trump on hermostunut toimittajille päivittäisessä koronatilannekatsauksessaan. Perjantaina hän ei ottanut toimittajien kysymyksiä vastaan lainkaan.

Ei presidentin arki ole muutoinkaan ennallaan. Trumpin kummalliseksi muuttuneista päivistä kirjoittaa New York Times.

Presidentille mieluisat asiat, kuten tapaamiset kannattajien kanssa, matkat ja jopa rakas harrastus golf ovat kaikki peruttuja. Uusi arki muodostuu viikoittaisten koronavirustestien ja päivittäisten Valkoisessa talossa pidettyjen koronatilannekatsausten ympärille.

Suurin taakka harteilla on se, minkä piti olla Trumpin vaalikampanjan kruununjalokivi: talous. Se, joka on Yhdysvalloissa vallitsevan tilanteen vuoksi nyt surkeassa tilassa kohisevan nousun sijaan.

Nyt Trumpin kannatus laahaa kyselymittauksissa vaalien kannalta ratkaisevissa osavaltioissa. Presidentin toimia ja viestintää koronakriisin keskellä on kritisoitu näkyvästi niin mediassa kuin jopa republikaanien riveissä.

Trumpin lähipiiristä kuvaillaan tämän olevan levoton ja huolissaan tulevien presidentinvaalien tuloksesta. Suurin huoli lepää kuitenkin mediassa. Siinä, minkälaisena kriisijohtajana historia tulee Trumpin esittämään. Presidentin lähipiiristä kerrotaan Trumpin usein paasaavan siitä, millä tavoin mediassa puhutaan hänestä.

– Hän on turhautunut. Tämä on kuin joutuisi meteorin iskemäksi, Trumpin neuvonantaja Stephen Moore sanoo NYT:lle.

Päivittäiset koronatilannekatsaukset

Trump itse odottaa päivittäisiä tiedotustilaisuuksia. Ne antavat presidentille näkyvyyttä aikana, jolloin vaalien kampanjatilaisuudet ovat peruttu.

NYT:n lähteiden mukaan Trump ei kuitenkaan juuri osallistu koronatyöryhmän kokouksiin tai valmistaudu tiedotustilaisuuksiin. Tilaisuuden aluksi hän kahlaa jo totuttuun tapaan paperista listan koronatilanteen keskeisistä asioista, ja siirtää pallon asiantuntijoille ennen varsinaista mediaosuuttaan.

Tilaisuuksien jälkipyykki ei kuitenkaan ole ollut Trumpin mieleen. Presidenttiä on syytetty myös oman puolueen sisällä väärän tiedon jakamisesta. Torstaisessa tilaisuudessa Trump herätti laajaa hämmennystä, kun hän kysyi paikalla olleilta asiantuntijoilta mahdollisuuksista ruiskuttaa desinfiointiainetta potilaaseen sisäisesti, koronaviruksen tappamiseksi.

Perjantaina Trump yritti väittää, ettei ollut ehdotuksellaan tosissaan, vaan sarkastinen. Samana päivänä presidentti käveli ulos tiedotustilaisuudesta vastaamatta enää median kysymyksiin, vaikka aiemmin tilaisuudet ovat kysymyksineen venyneet jopa useiden tuntien mittaisiksi.

Tiedotustilaisuuksien jälkeen Trump palaa usein television ääreen. Sieltä hän katselee esiintymistään ja kysyy ajatuksia joiltain neuvonantajistaan. Tuo luotettujen lähipiiri on kutistunut – Trumpin kerrotaan olevan herkempi kritiikille kuin koskaan aiemmin presidenttiytensä aikana.

Illalla presidentillä on usein vielä kokouksia ja tapaamisia neuvonantajien kanssa. Pitkin päivää hän puhuu myös puhelimessa kuvernöörien ja maailman johtajien kanssa sekä ahmii uutisia sanomalehdistä – paperisista sellaisista. Trumpin avustajien kerrotaan tuovan presidentille uutisia paperileikkeinä.

Trump perjantaina koronatyöryhmän järjestämässä päivittäisessä tilannekatsauksessa.

Illalla Trump illastaa yksityisessä kabinetissaan. Suosikkiruokaa ovat ranskalaiset perunat, hampurilaiset ja dieettikola. Joskus Trump syö vaimonsa, Yhdysvaltain ensimmäisen naisen Melanian kanssa.

Päivänsä Trump päättää, kuten se alkoikin: televisiota katsellen, ja omaa suoritustaan kanava kanavalta arvioiden.

Viime aikoina Yhdysvalloissa on väläytelty mahdollisuutta talouden avaamisesta. Sen kerrotaan piristäneen Trumpia.

– Tunnelin päässä näkyy valoa, Trump sanoi viime viikolla.