Pääministeri Löfven luottaa edelleen Ruotsin koronastrategiaan – ”Tästä syystä tiedämme tekevämme oikein”

Pääministeri Stefan Löfven sanoo ruotsalaislehden haastattelussa luottavansa edelleen Ruotsin linjaan koronakriisin hoidossa.

Ruotsissa koronaviruksen vuoksi sairaalahoitoon joutuneiden ja tehohoitoa tarvitsevien määrä ei ole toistaiseksi kääntynyt laskuun muiden Pohjoismaiden ja useimpien Euroopan maiden tapaan. Perjantaina Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnell joutui jo myöntämään lukujen olevan menossa väärään suuntaan ja että koronaan kuolee odotettua enemmän ihmisiä.

Pääministeri Stefan Löfvenillä näyttää kuitenkin edelleen löytyvän luottoa maansa koronastrategiaan, jossa tiukkoja rajoitustoimia on otettu käyttöön huomattavasti muita maita vähemmän.

Ruotsalaislehti Sundsvalls Tidningin haastattelussa sosiaalidemokraatteja edustava Löfven kertoo olevansa vakuuttunut maansa valinneen oikean tien, sillä päätös siitä perustuu tieteelliseen tutkimukseen.

– Tästä syystä me tiedämme tekevämme oikein, Löfven sanoo.

Hän kuitenkin muistuttaa ruotsalaisia siitä, että heidän pitää olla sinnikkäitä koronanvastaisessa taistelussa.

– Me olemme tehneet päätöksen olla sulkematta yhteiskuntaa. Tästä syystä on tärkeää että jokainen yksilö toimii oikealla tavalla. Tämän täytyy toimia jos me haluamme välttää nopean nousun sairaiden ihmisten määrässä.

Löfvenin mukaan ruotsalaiset ovat pitkään noudattaneet hyvin viranomaisten ohjeita. Viime aikoina hän sanoo kuitenkin kuulleensa huolestuttavia tietoa siitä, että ohjeita ei enää seurata yhtä tarkasti.

– Pitkän aikaa ihmiset toimivat oikein, peruivat matkansa, eristivät itsensä ja pysyivät kotona, jos heillä oli flunssaoireita. Ja tämä on hyvä asia. Valitettavasti olen kuullut erilaisista näyistä. Koko maassa on todellinen tarve tiukempaan toimimiseen, Löfven sanoo haastattelussa.