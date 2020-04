Ischgl haluaa myös eroon bilekaupungin maineesta.

Itävallan Alppien laskettelukeskus Ischgl on purkanut eristystoimet, jotka otettiin käyttöön koronavirusepidemian takia, Reuters uutisoi. Laskettelukeskus, joka on kutsunut itseään ”Alppien Ibizaksi” on yhdistetty ainakin 800 koronavirustartuntaan Itävallassa. Lisäksi tauti levisi Ischglistä myös ulkomaille.

Koronavirus levisi Ischglin baareissa helmikuussa ja maaliskuun alkupuolella. Monet tartunnoista on yhdistetty Kitzloch-nimiseen baariin.

Koko Ischgl asetettiin karanteeniin 13. maaliskuuta. Karanteeni päättyi perjantaina.

Nyt kaupunki haluaa päästä eroon bilekaupungin maineesta.

– Me aiomme kyseenalaistaa viime vuosien kehityksen ja, jos tarpeen, tehdä korjauksia, Ischglin pormestari Werner Kurz sanoi tiedotteessa.

Tirolin hallintoa on kritisoitu hitaasta reagoinnista koronaviruksen leviämiseen. Islanti julisti Ischglin riskialueeksi 5. maaliskuuta, kun laskettelukeskuksesta palanneilla turisteilla oli todettu koronavirustartuntoja. Tirolin paikallishallinto vastasi Islannille sanoen, että tartunnat olivat voineet tulla paluulennolla Islantiin.

9. maaliskuuta yksi baari sulki ovensa, kun baarimikolla oli pari päivää aiemmin todettu koronavirustartunta. Laskettelukeskus oli kuitenkin vielä neljä päivää auki.

Tirolin kuvernööri Günther Platter on myöntänyt, että virheitä tehtiin ja Itävallan hallitus on sanonut, että tutkinta on käynnistetty. Ischglin pormestari Kurz on sanonut kaupungin noudattaneen ”viranomaisten” ohjeita.

Ischglissä tartunnan saaneiden joukossa oli myös 17 Oulun yliopiston opiskelijaa. Oululaisopiskelijat olivat palanneet Suomeen hiihtoreissultaan 7. maaliskuuta.

Itävalta on ensimmäisten Euroopan maiden joukossa purkamassa koronavirusepidemian takia voimaan astuneita rajoitustoimia.

Maassa on jo avattu pikkukauppoja. Turvaväliohjeistukset ovat kuitenkin tiukkoja ja asiakkaiden on käytettävä maskia.

– On helpompi säädellä ihmistiheyttä kaupoissa kuin kouluissa tai yliopistoissa, selitti Wiredin haastattelema Itävallan sosiaaliministeriön edustaja Clemens Martin Auer.

Maassa aiotaan aloittaa koulujen vaiheittainen avaaminen toukokuussa. Oppilaiden on käytettävä hengityssuojaimia.

Itävallassa on toistaiseksi vahvistettu 1 500 koronatartuntaa ja viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut vajaat 530 ihmistä. Suhteessa väkilukuun kuolleita on miljoonaa asukasta kohden 58, Suomessa vastaava luku oli eilen 31.