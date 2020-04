Kaikkiaan Ranskassa on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin runsaat 22 000 ihmistä

Ranskassa on vuorokauden aikana raportoitu vajaat 400 koronaviruskuolemaa. Määrä on alhaisempi kuin viime päivinä. Myös sairaalassa ja tehohoidossa olevien potilaiden määrä on laskemaan päin.

Kaikkiaan Ranskassa on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin runsaat 22 000 ihmistä, mikä on runsaat 340 kuollutta miljoonaa ranskalaista kohden.