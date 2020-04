Costa Atlantica on Nagasakin satamassa.

Epäselvää on, missä vaiheessa kielto poistua laivalta tuli. Laivalla huoltotöistä vastanneen yhtiön mukaan kielto annettiin, kun ensimmäinen tartunta todettiin. Kielto ei kuitenkaan pitänyt.

Japanissa ihmetystä herättää risteilyaluksella puhjennut koronavirusepidemia. Italialainen Costa Atlantica on parhaillaan korjattavana Nagasakissa, koska se ei voinut mennä Kiinaan koronaviruspandemian takia. Laivalla ei ole matkustajia ja 623-päisen miehistön oli tarkoitus pysyä laivalla koko ajan.

Nyt laivalla on kuitenkin todettu 91 koronavirustartuntaa. Yhden tartunnan saaneista tila on kriittinen, BBC kertoo.

Paikallisviranomaiset saivat tiedon viruksen mahdollisesta leviämisestä aluksella viime viikonloppuna. Nyt kaikki miehistön jäsenet testataan.

Alus saapui Nagasakiin 29. tammikuuta. Tuolloin aluksella ei ollut todettu infektioita.

NHK uutisoi kuitenkin, että osa työntekijöistä kävi kaupungissa vastoin heidän saamiaan ohjeita. Bussi- ja taksiyhtiö ovat vahvistaneet, että he kuljettivat miehistön jäseniä maaliskuun loppupuolella.

Costa Atlantican kaikki työntekijät testataan.

Laivan korjaus- ja huoltotöistä vastaava yritys kertoi Time-lehdelle, että ohje pysyä laivalla olisi annettu vasta, kun ensimmäinen tartunta oli todettu laivalla 14. maaliskuuta. Yhtiö kuitenkin sanoi, että seuraavana päivänä työntekijöitä, jotka olivat läpäisseet esimerkiksi kuumemittauksen, päästettiin laivalta.

Yhtiö sanoi, että tartuntoja saattoi tulla myös miehistön vaihtumisen yhteydessä.

Aluksella on myös käynyt ulkopuolisia työntekijöitä kuten teknikkoja. Heiltä on mitattu kuume ennen kuin heidät on päästetty alukselle.

Nagasakissa risteilyaluksen epidemia huolestuttaa.

– Ottaen huomioon ne rajalliset resurssit, jotka meillä tällä alueella on, meidän on vaikea ylläpitää ja kontrolloida 530 ihmisen terveyttä, paikallishallinnon terveydestä vastaavan osaston johtaja Katsumi Nakata sanoi BBC:lle viitaten aluksen miehistöön.

– Meidän pitää pitää yllä terveydenhuoltojärjestelmää paikallisia asukkaita varten.