Itävalta alkaa avata kouluja – hengityssuojaimet pakollisiksi oppilaille

Itävallassa luokat jaetaan jatkossa kahteen osaan siten, että yhdessä tilassa on enintään noin 11 oppilasta. Arkistokuva.

Itävalta aikoo aloittaa koulujen vaiheittaisen avaamisen toukokuussa. Ensimmäisinä 4. toukokuuta koulunkäynti alkaa noin 100 000:lla viimeistä luokkaa käyvällä oppilaalla, kertoi opetusministeri Heinz Fassmann.

Seuraavina koulutyöhön palaavat 6–14-vuotiaat toukokuun puolivälissä ja yli 15-vuotiaat kuun lopussa. Tämä kaikki sillä edellytyksellä, etteivät koronavirustartunnat ala Itävallassa uudelleen lisääntyä.

Suomesta poiketen koululaisten kesäloma alkaa Itävallassa vasta heinäkuussa.

Ministeri Fassmannin mukaan luokat jaetaan kouluissa kahteen osaan siten, että yhdessä tilassa on enintään noin 11 oppilasta. Toinen puoli luokasta tekee samalla itsenäisiä harjoitustehtäviä koulun muissa tiloissa tai kotona.

Musiikin ja liikunnan opetusta ei toistaiseksi aloiteta ollenkaan. Lisäksi oppilailla pitää olla kouluissa hengityssuojaimet, paitsi silloin kun he istuvat paikallaan pulpetissa.

Itävallassa on toistaiseksi vahvistettu 1 500 koronatartuntaa ja viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut vajaat 530 ihmistä. Suhteessa väkilukuun kuolleita on miljoonaa asukasta kohden 58, Suomessa vastaava luku oli eilen 31.