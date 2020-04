Trump ehdotti desinfiointiaineen piikittämistä koronaviruspotilaisiin – asiantuntijat tyrmistyivät ja sosiaalinen media räjähti

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on saanut jälleen aikaan kohun koronavirusta koskevilla puheillaan. Trumpin ehdotus koronaviruspotilaiden hoitamisesta desinfiointiainetta sisältävillä ruiskeilla on saanut muun muassa lääketieteen asiantuntijoiden keskuudessa tyrmistyneen vastaanoton.

Trumpin kommentit on nähtävissä ja kuultavissa yllä olevalla videolla.

NBC News kertoi Trumpin tehneen ehdotuksensa Valkoisen talon päivittäisessä koronatiedotustilaisuudessa sen jälkeen, kun asiantuntijat olivat kertoneet tuoreista tutkimustuloksistaan. Kotimaan turvallisuusviraston tieteen ja teknologian osaston johtaja Bill Bryan kertoi tutkimusten viittaavan siihen, että koronavirus ei elä lämpimissä ja kosteissa olosuhteissa niin kauan kuin muualla.

– Virus kuolee nopeimmin auringonvalossa, Bryan sanoi.

Trump ja varapresidentti Mike Pence kuuntelivat, kun kotimaan turvallisuusviraston tieteen ja teknologian osaston johtaja Bill Bryan kertoi uusista tutkimustuloksista.

Bryanin esittelemien tulosten mukaan myös desinfiointi- ja valkaisuaineet näyttivät toimivan hyvin virusta vastaan. Hänen kommenttinsa sai Trumpin ensin pohtimaan, voisiko auringonvaloa saada jotenkin ”kehon sisälle” ihon läpi tai jollakin muulla keinolla.

Sitten hän otti esille desinfiointiaineen.

– Ja sitten desinfiointiaine, se tyrmää viruksen minuutissa, yhdessä minuutissa. Olisiko olemassa keino, jolla voisimme tehdä jotakin, kuten injektoida sisäisesti tai puhdistaa? Koska näettehän, se menee keuhkoihin ja vaikuttaa suunnattomasti niihin. Joten olisi kiinnostavaa selvittää asiaa niin, että käytetään lääketieteen tohtoreita. Mutta mielestäni se kuulostaa kiinnostavalta, joten katsotaan, Trump aprikoi.

”Trumpin tiedotustilaisuudet vaarantavat aktiivisesti kansanterveyden”

Presidentti ei avannut tarkemmin, minkälaisesta desinfiointiaineesta hän puhui. Guardianin mukaan Valkoisen talon koronavirustorjunnan koordinaattori, tohtori Deborah Birx kuunteli Trumpin sanoja hiljaisena.

Sosiaalinen media sen sijaan ryöpsähti oitis täyteen kommentteja, joissa Trumpia sekä pilkattiin että kritisoitiin voimakkaasti. Useat lääketieteen asiantuntijat sekä muut tieteentekijät varoittivat ihmisiä hoitamasta itseään desinfiointiaineella tai ultraviolettivalolla.

– Trumpin tiedotustilaisuudet vaarantavat aktiivisesti kansanterveyden. Boikotoikaa propagandaa. Kuunnelkaa asiantuntijoita. Ja olkaa kilttejä, älkää juoko desinfiointiainetta, twiittasi muun muassa Berkeleyn yliopiston professori ja entinen työministeri Robert Reich.

– Ajatus minkäänlaisen puhdistusaineen injektoimisesta tai nielemisestä kehoon on vastuuton ja vaarallinen. Se on yleinen keino, johon ihmiset turvautuvat halutessaan tappaa itsensä, totesi puolestaan keuhkotautien erikoislääkäri ja globaalin terveyspolitiikan asiantuntija Vin Gupta NBC:lle.

Lue lisää: Trumpin hehkuttamaa koronalääkettä vastustanut asiantuntija sai potkut

Yhdysvaltain hallinnon eettisiä käytäntöjä valvovan elimen OGE:n entinen johtaja Walter Shaub ei säästellyt hänkään sanojaan kommentoidessaan Trumpin puheita.

– En pysty käsittämään, että tämän kaltainen ääliö istuu maan korkeimmassa asemassa ja että on olemassa riittävän tyhmiä ihmisiä ajattelemaan, että tämä on OK. En voi uskoa, että vuonna 2020 on varoitettava, että kukaan ei kuuntelisi presidenttiä, koska desinfiointiaineen injektoiminen voi tappaa, Shaub avautui Guardianin mukaan.

Trump on aiemmin saanut osakseen kritiikkiä nostettuaan toistuvasti koronaviruksen yhteydessä esille hoitokeinoja, joiden toimivuutta tai soveltuvuutta ei ole osoitettu tieteellisin tutkimuksin. Maaliskuun lopulla Arizonassa kuoli mies, joka oli uskonut estävänsä koronavirustartunnan nauttimalla sisäisesti muun muassa malarialääkkeenä käytettyä klorokiinia.

Puolisonsa mukaan mies oli katsellut Trumpin tiedotustilaisuutta, jossa tämä oli puhunut klorokiinista koronaviruksen mahdollisena hoitokeinona.